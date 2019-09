Gassen-Vorschlag greift zu kurz - Bessere Versorgungsstrukturen statt neue Kassentarife

Stuttgart (ots) - Die Vertragspartner der Selektivverträge inBaden-Württemberg halten von dem Vorschlag des Vorsitzenden derKassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Dr. Andreas Gassen, nichts.Seine Vorstellung, einen günstigeren Kassentarif für Versicherteeinzuführen, die sich an einen koordinierenden Arzt binden, greife zukurz. Zusammen mit der koordinierenden Arztfunktion müssten lautVertragspartner zwingend besser vernetzte Versorgungsstruktureneinhergehen. Sie zusammen führten zu mehr Qualität und zu sinnvollerHäufigkeit von Arztkontakten. In Baden-Württemberg ist dies bereitsseit 11 Jahren Realität, von der die 1,65 Millionen freiwilligenTeilnehmer an der Hausarztzentrierten Versorgung (HZV) der AOKBaden-Württemberg und ihrer ärztlichen Partner und die rund 700.000Teilnehmer am Facharztprogramm profitierten.Die Vertragspartner betonen, dass in mittlerweile vierEvaluationen überzeugend belegt sei, dass die angestrebteLotsenfunktion des Hausarztes in der HZV Realität sei und zu einerumfassend besseren Versorgung mit Überlebensvorteilen speziell fürchronisch Kranke führe. Von wissenschaftlicher Seite sei wiederholtbestätigt worden, dass es allein für das Jahr 2016 rund 1,2 Millionenunkoordinierte Facharztkontakte weniger gab. Aktuelle Zahlen aus demAOK-Facharztvertrag Kardiologie zeigen zudem, dass dieÜberweisungsquote in diesem Facharztvertrag bei nahezu 100 Prozentliegt, in der Kontrollgruppe der Regelversorgung bei lediglich zweiDritteln. "In der freiwilligen Alternativen Regelversorgung inBaden-Württemberg kommen Versorgungssteuerung und Versorgungsqualitätidealerweise zusammen. Das ist der zielführende Weg zu bessererPatienten- und Ärztezufriedenheit", sagt Dr. Christopher Hermann,Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg."Die HZV in Baden-Württemberg und bundesweit ist und bleibt einErgebnis fehlender Lösungsstrategien der tradierten ärztlichenSelbstverwaltung für die damaligen und aktuellen Probleme derhausärztlichen Versorgung, das wir gemeinsam gegen viele Widerständeerreicht haben", so Dr. Berthold Dietsche, Chef desHausärzteverbandes Baden-Württemberg. Zusätzlich entfalten weitereSteuerungsinstrumente ihre Wirkung: Etwa eine einfache Abrechnung mitdeutlich höheren Fallwerten durch eine leistungsgerechte Honorierungin festen Eurobeträgen ohne Budgetierung und mit verbindlichenFortbildungsstrukturen. Dr. Werner Baumgärtner, Vorstandsvorsitzendervon MEDI Baden-Württemberg und MEDI GENO Deutschland, ergänzt: "Wirgestalten unsere regionale Versorgung seit Jahren deutlich besser undkoordinierter, weil wir sie selbst in die Hand genommen haben.Deswegen liegen unsere Vorschläge für eine Förderung derFacharztverträge per gesetzlicher Vorgaben beim Bundesministerium fürGesundheit, um die Patientenströme besser zu lenken. Um diegemeinsame Patientenversorgung auf Basis besserer Koordination,Kommunikation und Kooperation weiter voranzubringen sind wir alsErste landesweit mit der elektronischen Vernetzung der Praxengestartet."Derzeit nehmen 5.000 Haus- und Kinderärzte und 2.500 Fachärzte undPsychotherapeuten an der Alternativen Regelversorgung von AOKBaden-Württemberg, MEDI und Hausärzteverband Baden-Württemberg teil.Pressekontakt:AOK Baden-Württemberg - Telefon: 0711 2593-229MEDI Baden-Württemberg - Telefon: 0711 806079-223Hausärzteverband Baden-Württemberg - Telefon: 0172 201 0390Original-Content von: AOK Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell