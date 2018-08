Gassco vereinheitlicht Arbeitskontrolle mit Permit Vision und Shift Vision von eVision

Den Haag, Niederlande (ots/PRNewswire) -eVision freut sich über die Unterzeichnung eines Vertrags mitGassco zur Einführung seiner führenden Softwarelösungen, PermitVision und Shift Vision. Gassco, eine Gesellschaft mit beschränkterHaftung im Besitz des norwegischen Staates, die ein integriertesGastransportsystem vom norwegischen Festlandsockel in europäischeLänder betreibt, wird die Software in ihren Betriebsanlagen in derNordsee einsetzen.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/609289/eVision_Logo.jpg )Die kombinierte Lösung bietet Gassco ein vollständiges,integriertes und beanspruchungsgerechtes System für alleArbeitsgestattungs- und Schichtübergabeaktivitäten an den sechsStandorten von Gassco. Die Softwarelösungen von eVision werden diefrüheren Systeme ersetzen, die von Gassco entwickelt und gewartetwurden. Die betriebsbereiten Best-Practice-Lösungen lassen sichnahtlos in Gasscos digitales Ökosystem integrieren und ermöglicheneinen aktuellen und verlässlichen Überblick über alle Vorgänge insämtlichen Betriebsanlagen.Stephen Price, Operations Manager bei Gassco, sagte: "UnsereBetriebsvorgänge sind über viele Standorte verteilt, die in Bezug aufdie Arbeitsweisen lokale und unternehmensspezifische Unterschiedeaufweisen. Daher mussten wir uns für einen Softwarepartnerentscheiden, der diesen Anforderungen gerecht wird und uns die ambesten geeigneten Lösungen liefert, um nicht mithilfe einerBest-in-Class-Lösung die Gesamtsicherheit zu erhöhen, sondern auch,um die Arbeitsvorgänge in allen Anlagen zu harmonisieren. DieSoftwarelösungen Permit Vision und Shift Vision von eVisionermöglichen uns nicht nur, die komplette Kontrolle über unsereBetriebsvorgänge und deren Visibilität zu erhalten, sondern auch,unsere sichere Arbeitsweise in allen Gassco-Anlagen zuharmonisieren."Ton Geelen, Chief Commercial Officer bei eVision, kommentierte denVertrag: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Gassco, um derenArbeitsprozesse zu verbessern. Die Exporte der norwegischenHauptgasleitung nach Europa erreichten 2017 einen neuen Rekordwert.Da davon auszugehen ist, dass der Bedarf nach verlässlichem Gas inEuropa weiter steigt, benötigte Gassco eine marktführende Lösung, diegroße Datenmengen bewältigt und leicht skalierbar ist. UnsereArbeitskontroll(Control-of-Work)-Lösungen sind individuellzugeschnitten, so dass sie sowohl den aktuellen als auch denkünftigen Bedarf nach Echtzeiteinblick in dieControl-of-Work-Aktivitäten ermöglicht."Informationen zu GasscoNorwegen ist ein wichtiger Energielieferant für Europa undMillionen Menschen hängen im täglichen Leben von norwegischem Gas ab.Wir bei Gassco fühlen uns für den sicheren und effektiven Transportdieser Energiequelle vom norwegischen Festlandsockel (NorwegianContinental Shelf, NCS) nach Kontinentaleuropa und in das VereinigteKönigreich verantwortlich. Wir betreiben ein integriertes Netzwerkvon Gasleitungen. Unser Verantwortungsbereich beinhaltet sowohlgasverarbeitende Kraftwerke in Westnorwegen als auch Terminals inDeutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien, die Gasempfangen. Das von uns betriebene Gasleitungsnetzwerk erstreckt sichüber eine Gesamtlänge von ungefähr 8.800 Kilometern.Informationen zu eVisioneVision Industry Software entwickelt die klassenbesteControl-of-Work-Software - Innovative Lösungen, die die Arbeitsweiseder Öl-, Gas-, chemischen und anderen Gefahrstoffindustrien aufglobaler und lokaler Ebene verbessern. eVision ermöglicht Ihnen, dieSicherheit und Geschwindigkeit Ihrer Betriebsprozesse zu erhöhen undunterstützt Sie dabei, Ihre Ziele in Bezug auf betriebliche Leistungund Sicherheit zu erreichen. Die Lösungen von eVision sindvollständig konfigurierbar, um die Wünsche und Anforderungen IhresUnternehmens zu erfüllen, und bieten gleichzeitig noch nie dageweseneBedienerfreundlichkeit und vollständige Compliance mit den neuestenProtokollen und Vorschriften.Große Organisationen wie Shell, Equinor, BP, Qatar Petroleum,Repsol-Sinopec und viele mehr haben sich bereits für eVision alsControl-of-Work-Softwareanbieter ihrer Wahl entschieden, was dieführende Rolle von eVision in dieser Branche bestätigt. Mitweltweiten Standorten und durch Partnerschaft mit den weltweitführenden Systemintegratoren bietet eVision zu jeder Zeit qualitativhochwertige Produkte und Support vor Ort. Weitere Informationenfinden Sie unter http://www.evision-software.com.eVision Industry SoftwareLange Vijverberg 32513 AC Den HaagNiederlande+31-(0)70-3626126http://www.evision-software.comPressekontakt:Daan SavalleMarketing Manager+31702182427daan.savalle@evision-software.comOriginal-Content von: eVision Industry Software B.V., übermittelt durch news aktuell