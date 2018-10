Gaspreise 2019: Netznutzungsentgelte steigen leicht an (FOTO)

München (ots) -Regionale Unterschiede: Erhöhungen im Westen Deutschlands,Senkungen im Osten / Verbraucher in Mecklenburg-Vorpommern zahlen2019 die höchsten Gebühren fürs Gasnetz / 170 Mio. Euro jährlicheErsparnis durch Wechsel des GasanbietersDie Entgelte für die Nutzung der Gasnetze steigen 2019 imbundesweiten Durchschnitt um rund ein Prozent. Sie machen etwa einViertel des Gaspreises für Endkunden aus. 2018 zahlte einMusterhaushalt (20.000 kWh Jahresverbrauch) im Schnitt 365 Euro andie Betreiber der lokalen Verteilnetze. Ab dem Jahreswechsel sind esdrei Euro mehr pro Jahr. 1)"Steigende Netznutzungsentgelte, gestiegene Großhandelspreise unddas hohe Ölpreisniveau deuten darauf hin, dass Gas teurer wird", sagtDr. Oliver Bohr, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. Die erstenVersorger haben die Preise bereits erhöht. Verbraucher müssen imOktober zwei Prozent mehr für Gas zahlen als im Vormonat. "Beisteigenden Preisen sollten Verbraucher selbst aktiv werden und denGasversorger wechseln", rät Dr. Bohr.Während die Netznutzungsentgelte im Westen Deutschlands steigen,sinken sie im Osten der Republik - und gleichen sich dadurch an. DerUnterschied bei einem Verbrauch von 20.000 kWh Gas beträgt 2019 nurnoch 40 Euro (2018: 54 Euro).Am deutlichsten steigen die Netznutzungsentgelte für Gaskunden imNorden Deutschlands: in Bremen um 27 Prozent, inMecklenburg-Vorpommern und in Hamburg um jeweils acht Prozent. InSachsen (minus fünf Prozent) gibt es bundesweit die stärkstenSenkungen.Netznutzungsentgelte für Gas 2019 in Mecklenburg-Vorpommern amhöchstenWie schon 2018 zahlen auch im kommenden Jahr Gaskunden inMecklenburg-Vorpommern (Ø 514 Euro) die höchsten Entgelte an dieVerteilnetzbetreiber. Auch im Saarland (Ø 468 Euro) fallen dieGebühren überdurchschnittlich hoch aus. Am wenigsten müssenVerbraucher in Berlin (Ø 285 Euro) und Hamburg (Ø 314 Euro) zahlen.Anbieterwettbewerb senkt Gaspreis - Gesamtersparnis von 170 Mio.Euro im JahrSeit 2014 unterschreiten die Tarife der Alternativanbieter dieallgemeine Preisentwicklung deutlich. Der intensive Wettbewerb unterden Anbietern führt zu sinkenden Gaspreisen. So sparten Verbraucherinnerhalb eines Jahres insgesamt 170 Mio. Euro. Das ergab einerepräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter desWissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK). 2)Verbraucher, die Fragen zu ihrem Gastarif haben, erhalten bei denCHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönlicheBeratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportalabgeschlossene oder hochgeladene Energieverträge sehen und verwaltenKunden im Energiecenter.1)Für die Entwicklung der Netznutzungsentgelte 2019 wurden dievorläufigen Veröffentlichungen der Verteilnetzbetreiber betrachtet.In die Betrachtung gingen rund 80 Prozent der deutschenGasversorgungsgebiete ein. Tabelle mit allen Bundesländern unterhttp://ots.de/vPgw2n2)Quelle: WIK-Consult,http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell