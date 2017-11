Gaspreis sinkt, Strompreis bleibt stabil / Greenpeace Energy gibt Preisgarantie bis zum 31. Dezember 2018

Hamburg (ots) - Der Ökoenergieanbieter Greenpeace Energy senkt zum1. Februar 2018 den Arbeitspreis seines Gastarifs proWindgas vonderzeit 6,30 Cent auf 5,90 Cent/kWh. Dieser Preis gilt mindestens biszum 31. Dezember 2018, ausgenommen sind Erhöhungen von Steuern undsonstigen gesetzlichen Abgaben. Möglich wird die Preissenkung durchgesunkene Netzentgelte und günstigere Konditionen im Gaseinkauf, dieGreenpeace Energy direkt an die Gaskunden weitergibt. Haushalte miteinem durchschnittlichen Gasverbrauch von 15.000 Kilowattstundensparen so rund 60 Euro jährlich. Der monatliche Grundpreis bleibt mit9,90 Euro konstant. "Mit proWindgas zeigen wir, wie eine ökologischsinnvolle erneuerbare Wärmeversorgung funktionieren kann - und das zueinem attraktiven Preis", freut sich Nils Müller, Vorstand vonGreenpeace Energy.Gleichzeitig behält Greenpeace Energy die hohe Qualität seinesGasangebots bei. Der Windgas-Anteil im Gasmix stammt mittlerweile ausdrei verschiedenen Quellen: dem ersten eigenen Elektrolyseur imbayerischen Haßfurt sowie aus zwei weiteren Anlagen in Brandenburgund Rheinland-Pfalz. Derzeit prüft die Genossenschaft den Bauweiterer Anlagen, die zukünftig den Windgas-Anteil im Gasmix weitererhöhen sollen. Möglich machen dies die rund 17.000 Kundinnen undKunden, die sich für proWindgas entschieden haben: Sie zahlen proKilowattstunde einen Förderbetrag von 0,4 Cent, der in den Ausbau derWindgas-Technologie fließt.Gute Nachrichten hat das Unternehmen auch für alle Stromkunden.Während Greenpeace Energy für das kommende Jahr den Strompreis bei27,10 Cent/kWh brutto stabil halten kann, steigert die Genossenschaftgleichzeitig den ökologisch besonders wertvollen Windanteil imStrommix - von rund 22 Prozent in 2017 auf 30 Prozent in 2018. Damitist der Ökoenergieanbieter Vorreiter und zeigt, wie sich diewetterabhängige Windkraft, die zukünftig das Rückgrat derEnergieversorgung in Deutschland bilden wird, schon heute auch mitgrößeren Anteilen in eine gesicherte Kundenversorgung einbindenlässt. Greenpeace Energy erfüllt damit die strengenQualitätskriterien der Umweltschutzorganisation Greenpeace, die einenbesonders hohen Nutzen von Ökostromtarifen für die Energiewendeeinfordern.Redaktioneller Hinweis: Weitere Informationen zum Strom- undGasangebot gibt es unter www.greenpeace-energy.de.Pressekontakt:Henrik DükerPolitik und KommunikationGreenpeace Energy eGHongkongstraße 1020547 HamburgTel.: 040 / 808 110 654henrik.dueker@greenpeace-energy.deOriginal-Content von: Greenpeace Energy eG, übermittelt durch news aktuell