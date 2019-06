Berlin (ots) -Unter dem Namen "g" veröffentlicht die deutsche Gasbrancheerstmals ihr eigenes Printmagazin. Zweimal jährlich informiert diePublikation künftig mithilfe von Reportagen, Meinungsbeiträgen,Interviews und Fotostrecken über aktuelle Entwicklungen undHintergründe der Gaswirtschaft. Das Magazin wird von Zukunft ERDGASmit Unterstützung von Wintershall Dea, VNG AG und Open Grid Europeherausgegeben.Deutschland steht angesichts des beschlossenen Kohle- undAtomausstiegs vor einem Umbruch seiner Energieversorgung. Auf dem Wegzum Klimaziel 2050 wird deutlich, dass erneuerbare Energien alleinnicht ausreichen werden, um den Energiebedarf im Strom-, Wärme- undVerkehrssektor jederzeit zuverlässig zu decken. In der ersten Ausgabevon "g" zeigt die Gasbranche daher auf, welchen Beitrag Gas sowohlfür die Versorgungssicherheit als auch für den Klimaschutz leistenkann."Mit 'g' liefern wir Antworten auf einige der drängendsten Fragenunserer Zeit, darunter: Wie können Klimaschutz und eine sichereEnergieversorgung gleichzeitig kostengünstig realisiert werden - unddas bereits heute? Von der Sektorenkopplung über die Rolle von Gasals Back-up bis hin zum CO2-Preis - schon in der ersten Ausgabegreifen wir aktuelle Themen der Energiewende auf, die Politik,Wirtschaft und Forschung gleichermaßen bewegen", erklärt Dr. TimmKehler, Vorstand der Brancheninitiative Zukunft ERDGAS.Dabei erwarten den Leser unterhaltsame und informative Formate: Sobietet die erste Ausgabe unter anderem eine Übersicht über dieMöglichkeiten der Herstellung von grünem Gas, eine Reportage über dieInfrastruktur-Projekte Nord Stream 2 und das geplante LNG-Terminal inWilhelmshaven und ein Interview mit dem norwegischen EnergieministerKjell-Borge Freiberg. Außerdem wagt das Magazin einen Blick über dieLandesgrenze hinweg in Richtung des Wasserstoff-Pioniers Japan.Fotostrecken, prägnante Zitate, Infografiken und Illustrationensorgen bei der Lektüre der knapp 50 Seiten zudem für die nötigeAbwechslung.Die erste "g"-Ausgabe steht auf www.glesen.de zum Download zurVerfügung.Über Zukunft ERDGAS e.V.Zukunft ERDGAS ist die Initiative der deutschen Erdgaswirtschaft.Sie vertritt die Marke und das Produkt ERDGAS gegenüber Verbrauchern,Politik und Marktpartnern. Gemeinsam mit ihren Mitgliedern setzt sichZukunft ERDGAS dafür ein, dass die Potenziale des Energieträgersgenutzt werden und informiert über die Chancen und Möglichkeiten, dieERDGAS für die Energiewende und in Zukunft bietet. Getragen wirdZukunft ERDGAS von führenden Unternehmen der Erdgaswirtschaft.Branchenverbände und die Heizgeräteindustrie unterstützen dieInitiative als Partner. Mehr unter www.zukunft-erdgas.deÜber Wintershall DeaMit dem Zusammenschluss von Wintershall Holding GmbH und DEADeutsche Erdoel AG bilden zwei erfolgreiche Firmen mit langerTradition das führende unabhängige Erdgas- und ErdölunternehmenEuropas: Wintershall Dea. Das Unternehmen mit deutschen Wurzeln undSitz in Kassel und Hamburg sucht und fördert weltweit in 13 LändernGas und Öl auf effiziente und verantwortliche Art und Weise. MitAktivitäten in Europa, Russland, Lateinamerika und der MENA-Region(Middle East & North Africa) verfügt Wintershall Dea über einweltweites Upstream-Portfolio und ist mit Beteiligungen imErdgastransport zudem im Midstream-Geschäft aktiv.Wintershall Dea steht für mehr als 120 Jahre Erfahrung alsBetriebsführer und Projektpartner entlang der gesamtenE&P-Wertschöpfungskette. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund4.000 Mitarbeiter aus über 60 Nationen. Die durchschnittlicheTagesproduktion von rund 590.000 Barrel Öläquivalent will dasUnternehmen im Zeitraum zwischen 2021 und 2023 auf 750.000 bis800.000 Barrel steigern. Mittelfristig wird ein Börsengang vonWintershall Dea angestrebt.Weitere Informationen finden Sie im Internet unterwww.wintershalldea.com oder folgen Sie uns auf Twitter, Facebook,LinkedIn, Youtube und Instagram.Über VNG AGVNG ist ein europaweit aktiver Unternehmensverbund mit über 20Gesellschaften, einem breiten, zukunftsfähigen Leistungsportfolio inGas und Infrastruktur sowie einer über 60-jährigen Erfahrung imEnergiemarkt. Der Konzern mit Hauptsitz in Leipzig beschäftigt rund1.100 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz vonrund 11,2 Mrd. Euro. Entlang der Gaswertschöpfungskette konzentriertsich VNG auf die drei Geschäftsbereiche Handel & Vertrieb, Transportund Speicherung. Ausgehend von dieser Kernkompetenz in Gas richtetVNG mit der Strategie "VNG 2030+" ihren Fokus zunehmend auf neueGeschäftsfelder. Dazu zählen unter anderem Biogas, digitaleInfrastruktur und Quartierslösungen. Mehr unter www.vng.de.Über Open Grid EuropeOpen Grid Europe ist einer der führenden Fernleitungsnetzbetreiberin Europa mit einem Leitungsnetz von rund 12.000 Kilometern. 1.450Mitarbeiter sorgen bundesweit für einen sicheren undkundenorientierten Gastransport. Weitere Informationen zumUnternehmen finden Sie unter www.open-grid-europe.comPressekontakt:Zukunft ERDGAS e.V.Neustädtische Kirchstraße 810117 BerlinChristina HeßLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT +49 30 460601563presse@erdgas.infowww.zukunft-erdgas.infowww.erdgas.infoOriginal-Content von: Zukunft ERDGAS e.V., übermittelt durch news aktuell