Gasaktien: Wir werden heute herausfinden, ob die Gaspreise besser oder schlechter werden!

Colonial Pipeline wird am Mittwoch Bundesbeamte über den Status der Wiedereröffnung seiner wichtigsten Ostküsten-Pipeline nach einem Cyberangriff aktualisieren, während die Gaspreise $ 3 pro Gallone überstiegen und den Tankstellen im Südosten der Kraftstoff ausging.

Präsident Biden wird den Abgeordneten des Repräsentantenhauses am Mittwoch um 6 p.m. ET ein Update über den Cyberangriff geben. Die Pipeline, die täglich 2,5 Millionen Barrel Benzin an



