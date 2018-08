Gasag kooperiert mit Berliner Energie-Startup Lition / Blockchain-Technologie vernetzt Konsumenten und Erzeuger direkt

Berlin (ots) - LITION verbindet Konsumenten und Erzeuger aufdirektem Wege über eine eigens entwickelte Energiebörse. Die digitalePlattform basiert auf der neuen Blockchain-Technologie. Dafür startetLITION mit Erneuerbaren Energien-Anlagen der GASAG. Die Energiebörsefür Jedermann ist seit Mai 2018 auf dem Markt und kooperiert nichtnur mit nachhaltigen Erzeugungseinheiten, sondern auch bei Abrechnungund Service mit der GASAG-Gruppe."Wir freuen uns, dass wir eine sehr fruchtbare Kooperation mitLITION haben und neben Unterstützungsfunktionen im Service undnachhaltigen Erzeugungsbereich auch sehr viel von dem Startup lernen.Die ausgesprochen schnelle Entwicklungsgeschwindigkeit sowie derEinsatz der Blockchain-Technologie in der Energiewirtschaft schafftneue Verbindungen und bringt den Kunden in eine einzigartigePosition", so Matthias Trunk, Vorstandsmitglied GASAG."Durch unsere Technologie können sich Kunden einen Erzeuger ihrerWahl aussuchen. Lition ermöglicht zudem allen Stromverbrauchern zusehr niedrigen Kosten Strom zu beziehen. Auf der anderen Seiteerhalten Produzenten wie Solar-, Wasser und Windkraftwerke mehr Geld.Unsere Blockchain-Technologie ist weltweit als einzige bereits realin einem Massenmarkt im Einsatz. Seit dem Start im Mai liefern wirheute schon grünen Strom an Kunden in über 10 Städten", ergänzt Dr.Richard Lohwasser, Geschäftsführer und Gründer von LITION.Blockchain-basierte Technologie vernetzt Kundinnen und Kundensicher und direkt mit einem Erzeuger ihrer Wahl. Dadurch bestimmenKunden nicht nur die Quelle ihres Stroms selbst, sie können sogardeutlich gegenüber dem Grundversorgungstarif sparen. Und ihr Beitragfließt direkt und ohne Umwege über die monatliche Stromrechnung andas ausgewählte Kraftwerk. Aufgrund der neuen digitalen Technologieist es sogar möglich, dass der Kunde jeden Tag ein neues Angebot voneinem anderen Erzeuger auswählt oder LITION beauftragt, jeden Tag fürihn den Strom von der günstigsten Anlage zu beziehen.GASAG ist ein führender Netzbetreiber, Energiedienstleister und-erzeuger mit dem Schwerpunkt in der Region Berlin-Brandenburg. NebenErdgas- und Ökostromlieferung für hunderttausende Haushalts- undGewerbekunden und immer mehr eigener Ökostrom- und Biogaserzeugungbietet die GASAG mit ihren Tochterunternehmen eine breite Palette vonEnergiedienstleistungen an - für Bauherren, Wohnungsunternehmen oderEinfamilienhausbesitzer. Die Angebote reichen von Effizienzlösungenüber Smart Home-Anwendungen bis hin zu Versorgungskonzepten für ganzeQuartiere. Die vor 170 Jahren gegründete GASAG ist Berlin Partner undhat sich gegenüber dem Land Berlin verpflichtet, bis 2020 zweiMillionen Tonnen CO2 einzusparen. Außerdem übernimmt die GASAG durchgezieltes Sponsoring für Sport, Kultur, Umwelt, Bildung undWissenschaft gesellschaftliche Verantwortung. www.gasag.deLITION GmbH ist ein 2017 von Computerspezialisten und Unternehmerngegründetes Blockchain-Unternehmen aus Berlin. Eine eigeneTechnologie, die auf einer hybriden Blockchain aufsetzt, wurde vonden Gründern selbst entwickelt. LITION hat 2018 die Genehmigung derBundesnetzagentur für Stromhandel erhalten und beliefert bereitsausgewählte Kunden mit Energie. www.LITION.dePressekontakt:Ursula Luchner, Pressesprecherin GASAG AGTelefon: 030/ 7872-3040E-Mail: presse@gasag.deOriginal-Content von: GASAG AG, übermittelt durch news aktuell