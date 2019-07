Gas-Union veröffentlicht Geschäftsbericht 2018 / Für das Geschäftsjahr 2018 konnte Gas-Union mit 4,2 Mio. Euro ein positives Ergebnis ausweisen

Frankfurt (ots) - Für das Geschäftsjahr 2018 konnte Gas-Union mit4,2 Mio. Euro ein positives Ergebnis ausweisen. Die von derGeschäftsführung eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerungzeigen damit erste Wirkung: "Wir freuen uns über das positiveErgebnis im Jahr 2018, müssen aber auch in Zukunft unverändert daranarbeiten, die Kosten und Risiken weiter zu senken", sagtGeschäftsführer Dr. Malerius.Das Netzgeschäft brachte wie erwartet stabile Ergebnisse. Auch dieübrigen Beteiligungen lieferten positive Beiträge. Das Ergebnis imUpstream hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert und war aufgrundder steigenden Preise im Sommer 2018 leicht positiv. Um dieunvorhersehbaren Risiken der Erdgasförderung zu eliminieren, wurdedas Upstream-Portfolio mit Wirkung zum 31.12.2018 verkauft. DerVerkauf steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigungsbehörden.Der Markt für Flexibilitäten war im Betrachtungszeitraumunverändert angespannt, so dass die Speicher nicht kostendeckendeingesetzt werden konnten. Positiv wirkte sich die in den Vorjahrengetroffene Vorsorge in diesem Geschäftsfeld aus.Im Bereich Handel, Verkauf und Dienstleistungen konnte Gas-Unionweitere Geschäftspartner gewinnen. Mit neuen Produkten gehen wirdabei auf die veränderten Bedürfnisse unserer Geschäftspartner ein.Eine Verbesserung des Ergebnisses in diesem Geschäftsbereich stelltesich jedoch aufgrund der angespannten Wettbewerbssituation imGroßhandelsgeschäft und extremer Preisänderungen nicht ein."Der Turnaround ist in 2018 geschafft" fasst der GeschäftsführerDr. Nixdorf zusammen. "Der Transformationsprozess der gesamtenGasbranche und auch der Gas-Union steht aber erst am Anfang und wirdnoch erhebliche Veränderungen mit sich bringen. Diesen Prozess wollenwir aktiv und mutig mit unseren Partnern gemeinsam gestalten."Der Geschäftsbericht wird wie im letzten Jahr ausschließlich indigitaler Form herausgegeben. Er ist unterhttps://geschaeftsbericht2018.gas-union.de veröffentlicht.Pressekontakt:Michael Gülden, Leiter Marketing und ÖffentlichkeitsarbeitGas-Union GmbHguelden@gas-union.deTel. 069 3003 256Original-Content von: Gas-Union GmbH, übermittelt durch news aktuell