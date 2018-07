Gas-Union GmbH veröffentlicht Geschäftsbericht 2017 / Der Bereich Verkauf, Handel und Dienstleistungen konnte weiter ausgebaut werden (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Im Geschäftsjahr 2017 wurde die strategische Neuausrichtung derGas-Union fortgesetzt. Mit dem operativen Ergebnis zeigt sich dieGeschäftsführung der Gas-Union zufrieden. Aufgrund geplanterWertkorrekturen im Geschäftsfeld Speicher schließt die Gesellschaftdas Jahr mit einem Fehlbetrag von rund 27,7 Mio. Euro ab (Vorjahr42,2 Mio. EUR). "Nach der Wertkorrektur des Speichergeschäftesblicken wir positiv in die Zukunft und erwarten 2018 wieder einpositives Ergebnis." erläutert der Geschäftsführer Dr. Malerius.Ein Kerngeschäftsfeld von Gas-Union, der Verkauf, der Handel unddie Dienstleistungen konnten in 2017 weiter ausgebaut werden. Trotzder extremen Wettbewerbssituation wurden hier auskömmliche Gewinneerzielt. Die neuen Produktpakete im Verkauf und dieDienstleistungsangebote sind vom Energiemarkt gut aufgenommenworden. "Wir haben mit unserem engagierten Einsatz neue Kundengewonnen und unseren Absatz gegenüber dem Vorjahr steigern können"erklärt Geschäftsführer Dr. Nixdorf.Das Netzgeschäft erbrachte stabile Ergebnisse. Auch dieBeteiligungen lieferten positive Beiträge, wobei herauszuheben ist,dass der Verkauf der Anteile an der Erdgas WestthüringenBeteiligungsgesellschaft mbH einen zusätzlichen Ertrag auslöste.Der Geschäftsbericht erscheint in diesem Jahr erstmalig als volldigitale Version. Damit setzt Gas-Union auch bei derBerichterstattung konsequent auf die moderne Informations- undKommunikationstechnik. Der Geschäftsbericht steht unterhttp://Geschaeftsbericht.Gas-Union.de zur Verfügung.Pressekontakt:Michael GüldenLeiter ÖffentlichkeitsarbeitTel. 069 3003 256mail. guelden@gas-union.deOriginal-Content von: Gas-Union GmbH, übermittelt durch news aktuell