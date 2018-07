Gas-Union GmbH, Frankfurt am Main, verlängert Vertrag von Geschäftsführer Dr. Jens Nixdorf (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Gas-Union verlängert Vertrag mit GeschäftsführerDie Gas-Union GmbH hat den Vertrag von Dr. Jens Nixdorf bis zum31. Dezember 2023 verlängert. Er ist seit Januar 2014 Mitglied derGeschäftsführung der Gas-Union GmbH und leitet die Geschäfte zusammenmit Dr. Oliver Malerius.Uwe Becker, Bürgermeister und Kämmerer der Stadt Frankfurt am Mainund Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gas-Union GmbH, begründet dieEntscheidung: "Dr. Nixdorf leitet zusammen mit seinem Kollegen, Dr.Malerius, mit viel Weitsicht und strategischem Denken dasUnternehmen. Unter schwierigen Rahmenbedingungen hat sich dieGas-Union GmbH in den letzten Jahren neu aufgestellt und erfolgreichbehauptet. Wir sind fest davon überzeugt, dass dieser Kurs mit Dr.Nixdorf konsequent weiterverfolgt und das Unternehmen in eineerfolgreiche Zukunft geführt wird."Pressekontakt:Gas-Union GmbHMichael Gülden, Leiter Marketing und ÖffentlichkeitsarbeitTheodor-Stern Kai 160596 Frankfurt am Mainguelden@gas-union.deTel. 069 3003 256Original-Content von: Gas-Union GmbH, übermittelt durch news aktuell