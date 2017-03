Gas-Infrastruktur ist zentrales Element einer kostengünstigen Dekarbonisierung von Strom und Wärme

München (ots) - In einer Studie hat die Unternehmensberatungenervis verschiedene Pfade zur Sektorenkopplung, also der Vernetzungvon Strom und Wärme bis 2050, analysiert. Im Fokus stehen die ThemenKosten und Versorgungssicherheit. Thüga hatte die Studie zusammen mitmehreren Unternehmen in Auftrag gegeben.Aus Sicht der Thüga sind folgende Ergebnisse besonders wichtig:- Erdgas bleibt bis mindestens 2040 die kosteneffizientesteCO2-Vermeidungsoption für Wärme und bis 2050 und darüber hinausein kosteneffizienter CO2-armer Energieträger fürBackup-Kraftwerke.- Um die Klimaschutzziele kosteneffizient zu erreichen, gilt es,Vorfestlegungen zu vermeiden und Technologieoffenheitsicherzustellen: So stellt die Gasinfrastruktur eine wichtigeFlexibilitätsoption für die Flankierung der erneuerbarenEnergien dar. Eine dekarbonisierte Welt mit Power to Gas(Umwandlung von Strom zu Gas) kann volkswirtschaftlich günstigersein als eine Welt ohne Gas.Die Studie zeigt unterschiedliche Pfade in eine CO2-arme Zukunftauf. Im Mittelpunkt stehen dabei die Effekte von Kohleausstieg,Vollelektrifizierung und Einsatz von Strom zu Gas bis 2030 und 2050.Michael Riechel: "Strom zu Gas ist flexible Zukunftstechnologie"Der Vorsitzende des Vorstands der Thüga Aktiengesellschaft,Michael Riechel, kommentiert das Ergebnis: "Die Studie zeigt, dassStrom zu Gas eine flexible Zukunftstechnologie ist. Für dieDekarbonisierung des Strom- und Wärmemarkts ist sie notwendig.Gemeinsam mit Partnerunternehmen aus der Gruppe haben wir daher schonseit 2012 in die Praxiserprobung dieser Technologie investiert undbewiesen, dass sie in der Lage ist, Primärregelleistung zur Verfügungzu stellen. Zudem erreicht sie einen Wirkungsgrad von über 70 Prozentund ist smart grid-tauglich. Von der Bundesregierung erwarten wirjetzt, dass sie Rahmenbedingungen für einen stabilen Ausbau dieserTechnologie schafft. Das Ziel muss sein, die Kosten weiter zu senkenund die Entwicklung wirtschaftlich auskömmlicher Geschäftsmodelle zuermöglichen."Technologieoffenheit sorgt für KosteneffizienzAusgewertet wurden sechs Szenarien zur Dekarbonisierung desWärmemarktes durch Voll- bzw. Teilelektrifizierung - mit und ohneStrom zu Gas. Die Ergebnisse zeigen klar: Eine weitreichendeSektorenkopplung ist teuer. Dabei liegen die Sektorenkopplungen perreiner "Vollelektrifizierung" und "Elektrifizierung mit Strom zu Gas"auf einem ähnlichen Kostenniveau, mit leichten Vorteilen für dieSektorenkopplung mit Strom zu Gas.Julius Ecke von der Unternehmensberatung enervis erklärt dazu:"Unsere Modellierungen zeigen die enormen Kosten einerVollelektrifzierung des Wärmemarktes. Diese Kosten dürfen nichtweiter aus der aktuellen Energiewende-Diskussion ausgeblendet werden.Das gilt insbesondere, wenn über die "Grüne Vollelektrifizierung"gesprochen wird, die mittlere Mehrkosten von rd. 30 Mrd. Euro proJahr verursachen würde. Um diese volkswirtschaftlichen Kosten zusenken, brauchen wir einen Wettbewerb der Technologien und keineVorfestlegung auf einzelne Technologien und Infrastrukturen."Michael Riechel unterstreicht: "Wer auf dem Weg in diedekarbonisierte Welt vorhandene Infrastrukturen nicht bestmöglichnutzt, vernichtet unternehmerische Werte, schwächt dieVersorgungssicherheit in Deutschland und treibt die Kosten für dieEndkunden."Die Studie "Klimaschutz durch Sektorenkopplung: Optionen,Szenarien, Kosten" ist unter folgendem Link abrufbar:http://ots.de/GfKJUÜber Thüga:Die Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) ist eine Beteiligungs- undFachberatungsgesellschaft mit kommunaler Verankerung. 