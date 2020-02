GasLog: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "Gaslog":

An der Heimatbörse New York notiert GasLog per 06.02.2020, 02:26 Uhr bei 6.65 USD. GasLog zählt zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Die Aussichten für GasLog haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der GasLog ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die GasLog-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 91,26, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 76,56, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Fundamental: GasLog ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,96 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 97 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 374,37 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: GasLog schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 9,26 % und somit 4 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 5,26 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".