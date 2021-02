GasLog-Aktie: Große Pläne aber nichts dahinter?

Im letzten halben Jahrzehnt sind mehr Reeder an die Wall Street gekommen als gegangen sind. Doch die meisten der Neuzugänge waren Micro-Cap-Werte und einige der jüngsten Abgänge waren große Namen.

Am Montag gab der Flüssigerdgas (LNG)-Reederei-Riese GasLog Ltd. (NYSE:GLOG) seine Pläne bekannt, an die Börse zu gehen.

Die Einstellung der Börsennotierung von GasLog folgt auf die endgültige Vereinbarung vom Januar, Navios Containers (NYSE:NMCI) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung