Gary Heffernan wird stellvertretender Vorsitzender bei Prodapt

New York (ots/PRNewswire) - Prodapt (https://www.prodapt.com/en/), ein weltweit führender Anbieter von Beratungs-, Technologie- und Managed Services für die Connected-Branche, gab heute bekannt, dass Gary Heffernan als stellvertretender Vorsitzender die Strategie des Unternehmens beaufsichtigen wird.Gary ist ein anerkannter Branchenexperte mit über dreißig Jahren Erfahrung im Aufbau und Wachstum von Unternehmen bei Accenture. Gary war für das TMT-Geschäft von Accenture in Europa, Afrika, dem Nahen Osten und LatAm verantwortlich und leitete einige der größten globalen Kundenbeziehungen von Accenture. Er war Mitglied des globalen Führungsgremiums von Accenture, wo er maßgeblich zum Erfolg von Talentvielfalt und Inklusion beigetragen hat. Gary wird in das Prodapt Board of Directors aufgenommen."Wir freuen uns, Gary Heffernan im Prodapt-Vorstand willkommen zu heißen", sagte Vedant Jhaver, Chairman & CEO von Prodapt. "Er ist eine sehr erfahrene Führungskraft mit einem tiefen Verständnis für die massiven digitalen Transformationen, die in der TMT-Branche stattfinden. Er hat eine hervorragende Erfolgsbilanz beim Wachstum erfolgreicher Unternehmen und beim Aufbau von Weltklasse-Teams. Prodapt wird immens von Garys Beiträgen und Einsichten profitieren," fügte er hinzu."Prodapt hat ein beneidenswertes globales Kundenportfolio und ein talentiertes globales Team. Ich freue mich darauf, auf dem starken Fundament, das sie aufgebaut haben, aufzubauen, um ihre ehrgeizige TMT-Wachstumsstrategie zu entwickeln und meine Rolle im Vorstand zu nutzen, um Prodapt auf ihrem Weg zu einem führenden Unternehmen in der Connected-Branche zu unterstützen", sagte Gary Heffernan bei seinem Eintritt in den Vorstand von Prodapt als stellvertretender Vorsitzender.Harsha Kumar, Präsident von Prodapt, sagte: "Gary hat eine Leidenschaft für den Aufbau strategischer globaler Partnerschaften und die Pflege eines vielfältigen und passionierten Pools von Führungstalenten, globalen Kunden und digitalen Unternehmen. Ich freue mich sehr auf die enge Zusammenarbeit mit Gary bei der Entwicklung und Umsetzung unserer Wachstumsstrategie."Über Prodapt : www.prodapt.comProdapt hat einen singulären Fokus auf die Connectedness-Vertikale. Prodapt arbeitet mit den führenden Gestaltern unserer hypervernetzten Welt zusammen. Zu den Kunden von Prodapt gehören Telekommunikationsbetreiber, Digital-/Multi-Service-Provider (D/MSPs), Technologie- und digitale Plattformunternehmen, die sich mit dem Thema Vernetzung beschäftigen.Prodapt entwickelt, integriert und betreibt Lösungen, die Technologien und Innovationen der nächsten Generation ermöglichen. Prodapt arbeitet weltweit zusammen mit führenden Unternehmen wie AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom und vielen andere. Die Kunden von Prodapt helfen heute mehr als einer Milliarde Menschen und fünf Milliarden Geräten, miteinander verbunden zu bleiben.Prodapt hat Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Latam, Indien und Afrika. Prodapt ist Teil eines 120 Jahre alten Unternehmenskonglomerats, der Jhaver Group, die über 22.000 Mitarbeiter an mehr als 64 Standorten weltweit beschäftigt.Pressekontakt:Krishna Kumar NVideo: https://mma.prnewswire.com/media/1578441/Gary_Heffernan_Prodapt.mp4Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1498715/Prodapt_Logo.jpgOriginal-Content von: Prodapt, übermittelt durch news aktuell