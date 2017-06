Gartner platziert MobileIron im siebten Jahr in Folge als Leader im Magic Quadrant für Enterprise Mobility Management Suites

Weitere Suchergebnisse zu "Gartner":

MobileIron ist erneut der einzige eigenständige EMM-Hersteller,der dieses Jahr als Leader Anerkennung findetMountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - MobileIron(NASDAQ:MOBL) kündigt heute an, dass Gartner, Inc. MobileIron imsiebten Jahr in Folge in seinem "Magic Quadrant for EnterpriseMobility Management Suites"[1] als Leader platziert hat. Der Berichtbetont:Leader verfügen über den höchsten Produktumsatz im EMM-Markt,können über mehrere Jahre hinweg erfolgreiche Implementierungen beiKunden vorweise, sind kundenorientiert und haben umfassendePartnerschaften mit Channel- und Technologieanbietern aufgebaut. Siehaben die vollständigsten Produkte im EMM-Markt. Ihre Unternehmensind auf die Trends im EMM-Markt ausgerichtet. Sie verfügen überProduktpläne, die (sofern sie umgesetzt werden) geeignet sind, dasssich das betreffende Unternehmen dauerhaft von Mitbewerbern am Marktabhebt. Mit einem Satz: Leader sind voll im EMM-Markt engagiert.Insgesamt haben sie eine Strategie, mit der ein Erfolg in diesemMarkt sehr wahrscheinlich ist."Die Geschäfte unserer Kunden entwickeln sich schnell weiter undsie sind auf MobileIron als Sicherheitsrückgrat für digitaleInitiativen angewiesen", sagt Barry Mainz, President und CEO vonMobileIron. "Unser Fokus als einziger eigenständiger EMM-Anbieter imdiesjährigen Quadranten für Leader ermöglicht uns, dieSicherheitsinnovation zu liefern, die unsere Kunden benötigen, umihre mobilen Transformationsprozesse voranzutreiben."Hier können Sie den Bericht herunterladen: https://www.mobileiron.com/de/analyst-report/gartner-2017-report-magic-quadrant-enterprise-mobility-management-suitesEMM ist strategischDer Bericht konstatiert: "Falls Sie eine Plattform suchen, um ihremobilen Geräte zu verwalten, dann ist EMM der Ausgangspunkt."MobileIron ist das Sicherheitsrückgrat für das digitaleUnternehmen, das Unternehmensdaten über Apps, Netzwerke und Cloudshinweg schützt. Im vergangenen Jahr hat MobileIron seineFührungsposition in puncto Innovation und Technologie weitergestärkt:- Kundenmarktführerschaft: Über 14.500 Kunden weltweit habenMobileIron-Lösungen gekauft, einschließlich viele der Unternehmenmit den höchsten Sicherheitsstandards sowie Regierungen in allerWelt.- Sicherheitsinnovation: MobileIron war die erste EMM-Plattform, diealle US-Bundessicherheitszertifikate erhielt: Common Criteria,FedRAMP, CSfC und DISA STIG. Das Unternehmen erweiterte seineAuthentifizierungsmöglichkeiten der nächsten Generation durch dieMarkteinführung von Derived Credentials (https://www.mobileiron.com/en/datasheet/mobileiron-derived-credentials-entrust) (NIST800-157) für eine passwortfreie Authentifizierung und Single SignOn (SSO) (https://www.mobileiron.com/en/company/press-room/press-releases/mobileiron-access-adds-first-secure-single-sign-native-mobile-apps) für mobile Anwendungen.- Cloud-Sicherheit: MobileIron Access(https://www.mobileiron.com/en/products/mobileiron-access) war dieerste Lösung, die die App-zu-Cloud-Sicherheitslücke schloss. DasUnternehmen erweiterte MobileIron Sentry durch AWS undAzure-Support für eine integrierte Zero-Footprint-Cloud-Lösung.Über die Hälfte von MobileIrons Kunden lassen EMM nun über dieCloud laufen.- Desktop-Vereinheitlichung: MobileIron führte MobileIron Bridge(https://www.mobileiron.com/en/products/mobileiron-bridge) ein, umdie Migration von Windows 10 Desktops von traditionellenSicherheitseinstellungen und Management zu EMM zu beschleunigen.MobileIron kündigte ebenfalls eine globale Partnerschaft (https://www.mobileiron.com/en/company/press-room/press-releases/lenovo-and-mobileiron-form-global-partnership-deliver-security-and) mit Lenovo- dem weltweit größten PC-Hersteller - für den Weiterverkauf derMobileIron-Plattform an, um einheitliche Endpoint-Sicherheit undentsprechendes Management zu liefern.- Internet der Dinge: MobileIron kündigte eine IoT-Abteilung(https://www.mobileiron.com/en/products/iot) an, die unter derLeitung von Santhosh Nair steht - ehemaliger GM bei Intel für dieIoT-Lösungen von Wind River und Pionier für eingebettete Systeme.Diese neue Abteilung wird MobileIrons Drei-Punkt-Architektur vonPolicy Engine, Edge Client und Data Gateway auf IoT-Anwendungsfälleausweiten. Die Automobil-, Energie-, Gesundheits- undFertigungsbranche werden davon besonders profitieren.- Patent-Portfolio: MobileIron verfügt über 53 (http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=0&f=S&l=50&d=PTXT&RS=AN%2FMobileIron+OR+AN%2F%22Mobile+Iron%22&Refine=Refine+Search&Query=AN%2FMobileIron+OR+AN%2F%22Mobile+Iron%22)moderne EMM-Patente (http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=0&f=S&l=50&d=PTXT&RS=AN%2FMobileIron+OR+AN%2F%22Mobile+Iron%22&Refine=Refine+Search&Query=AN%2FMobileIron+OR+AN%2F%22Mobile+Iron%22), von denen sich 46 auf Daten- oder App-Sicherheitkonzentrieren.Rechtlicher Hinweis:Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienste, die inseinen Forschungspublikationen erwähnt werden und empfiehltTechnologieanwendern nicht, nur die Lieferanten mit den höchstenBewertungen oder anderen Kennzeichnungen zu wählen.Forschungspublikationen von Gartner beruhen auf den Meinungen vonGartners Forschungsorganisation und sollten nicht alsTatsachenaussagen gewertet werden. Informationen zu MobileIronMobileIron bietet Unternehmen weltweit eine sichere Grundlage fürdie Transformation zu Mobile First-Organisationen. Für weitereInformationen besuchen Sie bitte: www.mobileiron.com.