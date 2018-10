Gartner führt Resco im Magic Quadrant for Mobile App Development Platforms auf

Weitere Suchergebnisse zu "Gartner":

Bratislava, Slowakei (ots/PRNewswire) -Resco, der globale Anbieter von Mobillösungen für MicrosoftDynamics 365/CRM und Salesforce, wurde von Gartner in seinem MagicQuadrant for Mobile App Development Platforms 2018 (MADP)aufgenommen. Damit wurde das Unternehmen zum ersten Mal in einemGartner Magic Quadrant positioniert.Zugriff auf den Gartner Magic Quadrant 2018 (https://www.resco.net/gartner-resco-magic-quadrant-mobile-applications-development-platform-2018/)(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/774358/Resco_Gartner.jpgMADP wurde "erstmals 2012 von Gartner als eine Plattform für dasManagement und die Konsolidierung von Entwicklungsprojekten fürEnterprise-Mobile-Apps in allen App-Anwendungsszenarien -Business-to-Employee (B2E), Business-to-Business (B2B) undBusiness-to-Consumer (B2C) - definiert. Bis heute werden MADPshauptsächlich zur Umsetzung dieser verschiedenen Anforderungen vonmobilen Apps genutzt. Sie unterstützen jedoch auch in zunehmendemMaße die Entwicklung responsiver Webanwendungen, dialogfähigerChannel, Wearables und immersiver Geräte." Der diesjährige MagicQuadrant hat 19 Anbieter im MADP-Markt bewertet und Resco im "NichePlayers Quadrant" positioniert."Wir sind stolz darauf, zum ersten Mal im Magic QuadrantForschungsbericht genannt worden zu sein. Wir denken, dass dieAnerkennung durch eine globale Autorität wie Gartner reflektiert,dass wir mit unserer Ambition, eine wirklich umfassende Plattform fürUnternehmensmobilität bereitzustellen, auf dem richtigen Weg sind.Aus unserer Sicht, als Technologieanbieter mit mehr als 19 JahrenErfahrung, streben wir danach, unsere Produkte weiter zu optimierenund den Erfolg unserer Kunden und Partner sicherzustellen." RadomirVozar, CEO von RescoÜber RescoResco wurde 1999 gegründet und ist eines der weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung von plattformübergreifenden mobilenSoftwarelösungen. Das Expertenteam von Resco entwickelt mithilfeseines langjährigen Know-hows Produkte für Unternehmenskunden,Entwickler und Systemintegratoren. Cloud-Technologie von Rescoermöglicht es Unternehmen, Geschäftsanwendungen zu entwickeln, diedie Produktivität von mobil arbeitenden Fachleuten verbessern, undkann mit Microsoft Dynamics 365 und Salesforce integriert werden.Derzeit werden Resco-Produkte von mehr als 2.000 Kunden und 500Partnern auf der ganzen Welt verwendet.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: http://www.resco.netGartner, "Magic Quadrant for Mobile App Development Platforms",Jason Wong, Van L. Baker, Adrian Leow, Marty Resnick, 17. Juli 2018.Haftungsausschluss: Gartner spricht keine Empfehlungen für die inseinen Marktforschungspublikationen erwähnten Anbieter, Produkte oderDienstleistungen aus und rät Technologiebenutzern nicht, nur dieHersteller mit den besten Bewertungen oder ähnlichen Einstufungenauszuwählen. Gartners Forschungspublikationen geben die Meinung derGartner-Marktforschungsorganisation wieder und sollten nicht alsTatsachenaussage ausgelegt werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichenoder stillschweigenden Garantien in Bezug auf dieseForschungsergebnisse ab, einschließlich aller Garantien derMarktgängigkeit bzw. Eignung für einen bestimmten Zweck.Pressekontakt:Agnes Balazovacommunications@resco.net+421(2)209-020-17Original-Content von: Resco.net, übermittelt durch news aktuell