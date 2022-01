Gartner erwähnt FarEye zum vierten Mal in Folge im Marktführer 2021 für Fahrzeug-Routing und -Disposition und für Technologien für die letzte Meile

Chicago (ots/PRNewswire) -FarEye (https://www.getfareye.com/), eine globale SaaS-Plattform, die die Logistik der letzten Meile verändert, wurde im Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling and Last-Mile Technologies, 2021, von Gartner® (Marktführer 2021 für Fahrzeug-Routing und -Disposition und für Technologien für die letzte Meile) als repräsentativer Anbieter ausgezeichnet*. Dies ist die vierte Erwähnung in Folge für FarEye in dem renommierten Marktführer, der am 13. Dezember 2021 veröffentlicht wurde.Laut Gartner „wächst der Markt für Fahrzeugrouting und -disposition sowie für Anwendungen für die letzte Meile weiter, da Unternehmen nach Möglichkeiten zur Optimierung des Fuhrparkbetriebs suchen. Die Entwicklung von Anwendungen aufgrund neuer geschäftlicher Anforderungen hat die Anbieter dazu veranlasst, ihre Fähigkeiten in bestimmten Bereichen zu erweitern oder ihre Produkte sogar auf einen bestimmten Bereich wie die letzte Meile zu spezialisieren." FarEye wurde in dem Bericht als repräsentativer Anbieter anerkannt.„Bei FarEye arbeiten wir engagiert daran, die Zustellung für alle zu verbessern. Unser Ziel ist es, die Zustellung auf der letzten Meile neu zu definieren und sie kundenorientiert und effizient zu gestalten. Wir fühlen uns geehrt, dass wir zum vierten Mal in Folge im Market Guide von Gartner für Vehicle Routing & Scheduling und Last-Mile-Technologien ausgezeichnet wurden. Mit ständiger Innovation versetzen wir unsere Kunden in die Lage, das wachsende Aufkommen an Lieferungen zu bewältigen, indem wir Pünktlichkeit, eine optimale Auslastung der Flotte und ein hervorragendes Serviceerlebnis gewährleisten." sagte Kushal Nahata, CEO und Mitgründer von FarEye.Mit der Zunahme des Internet-Handels (eCommerce) verbessern die Unternehmen die letzte Meile mit dem Ziel, nicht nur die Transportkosten zu senken, sondern auch das Kundenerlebnis zu verbessern. Die VRS-Lösung von FarEye, Intelligent Delivery Orchestration (IDO), ermöglicht es Unternehmen, ihren Kunden ein perfektes Erlebnis auf der letzten Meile auf effiziente Weise zu bieten, mit einer Reihe von Angeboten wie Lieferplanung, dynamischem Routing, Fahrer-Crowdsourcing, Fahrer-App, Echtzeit-Tracking, Tracing und mehr.Haftungsausschluss von GartnerGartner, Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling and Last-Mile Technologies, Oscar Sanchez Duran, Bart De Muynck, Carly West, 13. Dezember 2021Gartner unterstützt keine bestimmten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Marktforschungspublikationen genannt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinung der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.Wegen weiterer Informationen gehen Sie auf www.getfareye.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1494125/FarEye_Logo.jpgPressekontakt:Frau Komal Puri,komal.puri@getfareye.com,+91 8010355150Original-Content von: FarEye, übermittelt durch news aktuell