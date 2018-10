Gartenwege werden im Herbst zu Rutschbahnen

--------------------------------------------------------------Sturzfrei durch den Herbsthttp://ots.de/OKne3N--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Im Herbst verwandeln nasses Laub, Kastanien undEicheln Gehwege in Rutschbahnen. Die Gefahr steigt, zu stürzen undsich dabei schmerzhafte Verletzungen zuzuziehen. Regelmäßiges Fegen,richtiges Schuhwerk und eine gute Beleuchtung im gesamtenAußenbereich sind wirksame Mittel gegen die Sturzgefahr.Darauf weist die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) hin.LichtGartenleuchten sind an diesen viel begangenen Wegen unverzichtbar:- zwischen Haustür und Garagentor- zwischen Haustür und Grundstückeingang- zwischen Haus und Mülltonnenanlage / KompostZusätzlich sollten diese Bereiche gut ausgeleuchtet sein:- Haustür- Terrasse- Treppen und Kellerabgänge selbst bei nur wenigen StufenSchuhwerkRobustes, gut sitzendes Schuhwerk ist ein Muss. Rutschfest undstabil sind Sohlen aus Gummi oder einem Gummigemisch, die ein biszwei Zentimeter dick sind. Das Profil sollte aus größeren undkleineren Stollen und dazwischen in verschiedene Richtungenverlaufenden Rillen bestehen. Das sichert die Haftung auch beischwierigen Bodenverhältnissen und gibt zugleich dem FußFlexibilität. Ungeeignet sind Sohlen aus Leder und harte, glatteSohlen oder hochhackige Schuhe.Mehr Tipps gegen Stürze bietet die Broschüre "Sicher leben auch imAlter. Sturzunfälle sind vermeidbar", herausgegeben vom Gesamtverbandder Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und der DSH:https://das-sichere-haus.de/sicher-leben/senioren/.Über die DSH:Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) informiert über Unfallgefahrenin Heim und Freizeit. Mit ihrer Arbeit will die gemeinnützige DSHdazu beitragen, die hohen Unfallzahlen zu senken: Pro Jahrverunglücken in Deutschland rund 7,1 Millionen Menschen in denvermeintlich sicheren eigenen vier Wänden, bei der Gartenarbeit, beimHeimwerken, beim Sport oder bei anderen Freizeitaktivitäten.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-Geschäftsführerin.Tel.: 040 / 29 81 04 62, Fax: 040 / 29 81 04 71,Mail: s.woelk@das-sichere-haus.de.Original-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuell