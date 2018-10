Gartenschläfer: Eine Schlafmaus in Not (FOTO)

Berlin (ots) -BUND, Senckenberg Gesellschaft und Universität Gießen startenNaturschutzprojekt für den Gartenschläfer im Rahmen desBundesprogramms Biologische VielfaltDer Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) startetgemeinsam mit der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN)und der Justus Liebig Universität Gießen (JLU) ein Projekt für denSchutz der Gartenschläfer. Dieser Verwandte des Siebenschläfers istfast unbemerkt an den Rand des Aussterbens geraten. Warum, istvollkommen unklar. "Mit diesem Projekt wollen wir nicht nur helfen,den dramatischen Rückgang der Gartenschläfer zu stoppen", so HubertWeiger, BUND-Vorsitzender. "Wir wollen zeigen, wie wichtig auchkleine und wenig bekannte Tierarten für die biologische Vielfalt inDeutschland sind." Das Projekt wird im Rahmen des BundesprogrammsBiologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mittelndes Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleareSicherheit bis 2024 gefördert.Der zu den Nagetieren zählende Gartenschläfer ist eine Schlafmausbeziehungsweise ein Bilch und lebt ausschließlich in Europa. SeineGesichtszeichnung, die an Zorros Maske erinnert, macht ihnunverwechselbar. "Noch gibt es Bestände des Gartenschläfers in dendeutschen Mittelgebirgen, etwa im Harz. Auch im Westen Deutschlands,in Gärten, Weinbergen und Obstplantagen, ist er noch heimisch",erläutert Johannes Lang von der Justus-Liebig-Universität Gießen."Doch seit Jahrzehnten verzeichnen wir starke Rückgänge seinerBestände. In vielen Regionen ist er bereits ausgestorben. Deshalb istes wichtig, jetzt endlich die Ursachen dafür zu erforschen und dierichtigen Schutzmaßnahmen zu entwickeln."Im Rahmen des Projekts werden durch die Senckenberg Gesellschaftund die Universität Gießen verschiedene mögliche Ursachen untersucht:Von einer genetischen Verarmung bis zu Krankheiten oder Einflüssender Klimaveränderung. Aus den Ergebnissen werden dann Schutzmaßnahmenentwickelt und mit dem BUND vor Ort umgesetzt. Doch demGartenschläfer soll auch sofort geholfen werden. "Wir wollen denGartenschläfer bekannt machen und dazu anregen, sich mit unsgemeinsam für ihn einzusetzen", so Hubert Weiger. "Ein Verzicht aufRattengift in Gärten, das Belassen von natürlichen Verstecken wieBaumhöhlen in Wäldern oder die Schulung des Personals inWildtierauffangstationen sind einige Beispiele, wie die Gefahr fürden Gartenschläfer unmittelbar gebremst werden kann."Der Gartenschläfer ist eine sogenannte Verantwortungsart inDeutschland. Ein bedeutender Teil seiner Weltpopulation kommt hierbei uns vor. Deutschland ist deshalb in der Pflicht, sich für seinenSchutz und Erhalt einzusetzen.Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter:www.bund.net/gartenschlaefer und http://ots.de/qLHFDMFotos: https://www.bund.net/service/presse/pressebilder/aktionenPressekontakt:Jenny Therese Kupfer, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitNaturschutzgroßprojekte, Tel.: 030-27586-544, E-Mail:jenny.kupfer@bund.net bzw. Sigrid Wolff, BUND-Pressesprecherin, Tel.:030-27586-425, E-Mail: presse@bund.net, www.bund.netOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell