GartenHaus GmbH in Zeiten von Corona mit dynamischem Wachstum bei Gartenhaus, Sauna, Carport und Co.

Hamburg (ots) - ++ Wachstum des Onlineanteils auf deutlich über 10% bei Garten- und Hausprojekten ++Die Gartenhaus GmbH, Europas führende Plattform für Projekte in Garten und Haus und einer der erfolgreichsten Spezialversender, konnte seit Beginn der Corona Pandemie ihre Umsätze im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern und profitiert damit von der hohen Nachfrage in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen. Der digitale Fachhändler mit Internetauftritten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden, baut somit seine Marktführerschaft in Europa weiter aus.Nach Angaben des Analysetools Google Trends sind die Suchanfragen für den Begriff "Gartenhaus" in Deutschland im April 2020 über 75% gestiegen.Dafür sucht das Unternehmen weiter Personal: Parallel zum Unternehmenswachstum und entgegen der Entwicklung am Hamburger Arbeitsmarkt wächst die Anzahl der Mitarbeiter vor allem im Bereich Kundenservice und Auftragsabwicklung. Aktuell sind Stellen als Call Center Agent, Kundenberater und B2B Account Manager ausgeschrieben. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 70 Mitarbeiter.Geschäftsführer Dr. Sebastian Arendt: "Der eigene Garten als Rückzugsort rückt für unsere Kunden aufgrund von Home-Office und der unklaren Situation für Urlaubsreisen in den Fokus. Es findet ein Nestbautrieb statt, auch Cocooning genannt. Jeder möchte seinen Lieblingsort gestalten - ganz gleich ob mit Kinderspielhäusern, , Holzhäusern im modernen Cubus Stil, um sich das Home-Office im Garten einzurichten oder 2-Etagen-Häuser, in denen man tatsächlich auch übernachten kann. Bei vielen ist es aber auch einfach nur der Geräteschuppen, um endlich mal im Garten oder Keller aufzuräumen."Der aktuelle Trend zur Digitalisierung der Branche wird nach Ansicht des Geschäftsführers der GartenHaus GmbH weiter anhalten. Online Fachhändler wie GartenHaus sorgen neben der Beratung für hilfreiche Informationen bis hin zum Bauantragsservice für die Baugenehmigungen. Das Unternehmen bietet zudem eine große Auswahl an Gartenhäusern, Terrassenüberdachungen, Saunen und Carports - insgesamt 30.000 Artikel. Dr. Arendt: "Insbesondere Kundengruppen, die bisher nicht besonders online affin waren, machen nun die ersten Bestellungen und gute Erfahrungen bei uns.""Wir tun alles, um die stark gestiegene Nachfrage bedienen zu können" sagt Olivier Renaux, zweiter Geschäftsführer der GartenHaus GmbH und für Operations zuständig. "Wir setzen auf technologische Innovationen wie die Automatisierung der Abwicklung und Supply Chain Prozesse oder Chatbots." Arendt fügt hinzu: "Für uns ist die Corona Pandemie eine Herausforderung, aber auch eine Chance. Wir arbeiten in voneinander getrennten Büros, in strikt getrennten Schichten, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter sicherzustellen, aber auch durchgehend für unsere Kunden da zu sein. Das Team zieht voll mit, darauf sind wir sehr stolz!"Über GartenHaus GmbHDie in Hamburg ansässige A-Z Gartenhaus GmbH wurde 2002 gegründet und ist mit monatlich 1 Million Nutzern Marktführer im Fachhandel für große Haus & Garten Produkte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden.Der Spezialist bietet in drei Ländershops Preisvergleichs- und Bestellmöglichkeit für über 30.000 Produkte und Dienstleistungen von 100 Produzenten. Mit den Eigenmarken Alpholz, CARLSSON, FinnTherm und Terrando bietet GartenHaus das größte Sortiment Europas. Das Produktsortiment umfasst u.a. Gartenhäuser, Saunen, Terrassen, Carports, Kinderspielgeräte, Zäune, Gartenmöbel u.v.m. Alle Produkte werden bis zur Bordsteinkante geliefert. Auf Wunsch wird das gesamte Kundenprojekt von der Beratung und Baugenehmigung über Fundament und Aufbau bis zur Wartung und Pflege der Produkte betreut. Das umfangreiche Serviceangebot umfasst Sondermodelle und Produktkonfiguratoren, mit den Kunden ihre Produkte individuell planen können.