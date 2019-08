Hamburg (ots) - Der führende Fachhändler für Großes in Haus undGarten wurde von der Arbeitsgemeinschaft für den deutschen Beitragauf der International Horticultural EXPO 2019 in Peking im Namen desBundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft eingeladen, sichmit 2 Gartenhäusern zu beteiligen. Noch bis 7. Oktober 2019 besuchentäglich über 10.000 Besucher den Deutschen Garten, der vonKontrapunkt Agentur für Kommunikation GmbH und gtp2 Architektenkonzipiert wurde.Unter dem Motto "Seeding the Future" dienen die 2 ausgestelltenund liebevoll eingerichteten Gartenlauben der Serie "Bremen-28" zurVeranschaulichung der einhundertjährigen Geschichte derSchrebergärten. Vor dem aktuellen Hintergrund der ökologischenHerausforderungen und der wieder zunehmenden Beliebtheit des"Schreberns" sind sie ein gutes Beispiel für eine gesellschaftlicheReaktion auf den ökologischen Wandel und ein Leben im Einklang mitder Natur.GartenHaus Geschäftsführer Andreas Rainer: "Wir sind sehr stolzund geehrt, mit unserem Kundenliebling "Bremen" die deutscheSchrebergartenkultur einem internationalen Publikum auf einer Exponäherbringen zu dürfen. Unsere Gartenhäuser stehen in fasteinhunderttausend deutschen Gärten und repräsentieren unsere deutscheKultur damit wie kaum ein anderes Produkt." Er fügt hinzu:"Tatsächlich haben wir bereits erste Anfragen aus Asien und fühlenuns gestärkt auf dem Weg der Internationalisierung." GartenHaus GmbHplant nach Österreich und der Schweiz ab 2020 in weitere europäischeMärkte zu expandieren.Der Deutsche Garten vom Bundesministerium für Ernährung undLandwirtschaftAuf rund 2.000 Quadratmetern Fläche gibt der Deutsche GartenImpulse für Innovationen und ist ein Beispiel für das EngagementDeutschlands bei der erfolgreichen Bewältigung ökologischerHerausforderungen.Der Weg durch den Garten führt die Besucher entlang einesFlusslaufs von der Küste durch das ganze Land bis hin zu den Alpen.Auf dem Weg findet er Pflanzen, typisch für die jeweilige Region. DieBesucher lernen dabei sowohl die Bedeutung der Bienen für unserÖkosystem als auch die Eigeninitiativen der Bürger in Form vonDachgärten und Stadtimkereien kennen.Über die Gartenbau-EXPO 2019 in PekingDie International Horticultural Exhibition 2019 findet vom 29.April bis 7. Oktober 2019 rund 75 Kilometer nordwestlich desStadtzentrums von Peking statt. Das EXPO-Gelände hat eine Größe von960 Hektar, die Ausstellungsfläche beträgt 500 Hektar. Neben rund 100Nationen und internationalen Organisationen nehmen auch rund 100inländische Provinzen, Regionen und Gemeinden sowie nationale undinternationale Unternehmen teil.Über GartenHaus GmbHDie in Hamburg ansässige A-Z GartenHaus GmbH wurde 2002 gegründetund ist mit monatlich einer halben Million Nutzern Marktführer imFachhandel für Haus & Garten in Deutschland, Österreich und derSchweiz.Der Spezialist bietet in drei Ländershops Preisvergleichs- undBestellmöglichkeit für über 30.000 Produkte von 40 Markenherstellernwie Alpholz, CARLSSON, Karibu, Lasita Maja und FinnTherm. DasProduktsortiment umfasst u.a. Gartenhäuser, Saunen, Terrassen,Carports, Kinderspielgeräte, Zäune, Gartenmöbel u.v.m. Alle Produktewerden bis zur Bordsteinkante geliefert. Auf Wunsch wird das gesamteKundenprojekt von der Beratung und Baugenehmigung über Fundament undAufbau bis zur Wartung und Pflege der Produkte betreut. Dasumfangreiche Serviceangebot umfasst auch Sondermodelle, die vomKunden konzipiert werden können, sowie über dieGartenHaus-Club-Mitgliedschaft 5 Jahre Garantie.www.gartenhaus-gmbh.deBildmaterialLogo GartenHaus GmbH: http://bit.ly/2Z2PK1oExpo Gelände: http://bit.ly/31RQRxSGartenhaus Bremen-28 Vorne: http://bit.ly/2Z5C9qfGartenhaus Bremen-28 Innen: http://bit.ly/2KK9v4RPressekontakt:Daniela Moisel (Marketingleitung)Tel.: +49 40 537 9978 - 81Mobil: +49 172 5626 438E-Mail: d.moisel@gartenhaus-gmbh.dewww.gartenhaus-gmbh.de/presseOriginal-Content von: GartenHaus GmbH, übermittelt durch news aktuell