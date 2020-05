Garmin: Was jetzt noch zu tun ist?

Weitere Suchergebnisse zu "Garmin":

Für die Aktie Garmin aus dem Segment "Unterhaltungselektronik" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 14.05.2020, 01:25 Uhr, ein Kurs von 79.42 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Garmin einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Garmin jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Garmin investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,02 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 17,46 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Für Garmin liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 5 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Garmin-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 95,25 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (79,42 USD) könnte die Aktie damit um 19,93 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Garmin-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Garmin in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Garmin haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Garmin bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.