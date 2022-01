Garmin Aktie: Jetzt aber!

Der Kurs der Aktie Garmin steht am 31.12.2021, 19:20 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 136.1 USD. Der Titel wird der Branche "Unterhaltungselektronik" zugerechnet.

Garmin haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Garmin liegt mit einem Wert von 20,44 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 37 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" von 32,36. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Garmin liegt mit einer Dividendenrendite von 1,88 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat einen Wert von 19,22, wodurch sich eine Differenz von -17,33 Prozent zur Garmin-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Garmin wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Garmin auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.