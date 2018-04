Garantiert provisionsfreie und unabhängige Immobilien- und Finanzierungsberatung (FOTO)

Berlin (ots) -- Quirin Privatbank berät Privat- und Firmenkunden jetzt auch beiImmobilien- und Finanzierungsfragen unabhängig gegen Honorar- Beratung bei An- und Verkäufen von Immobilien, bei der Analyseund Konzeption von Bauprojekten sowie bei Finanzierungen- Keinerlei offene oder versteckte Provisionen- Meilenstein in der deutschen BankenlandschaftErstmals bietet die Quirin Privatbank Privat- und Firmenkundenauch eine Immobilien- und Finanzierungsberatung an - diese erfolgtwie sämtliche Beratungsleistungen des Hauses unabhängig undgarantiert provisionsfrei."Von der Beratung beim An- und Verkauf bis hin zur Analyse undKonzeption von Projekten und Finanzierungen - bei uns gibt eskeinerlei offene oder versteckte Provisionen von Dritten, etwa vonBaufirmen oder Maklern", betont Volker van Emmerich. Er zeichnet alsDirektor Immobilienberatung und -finanzierung für das neue Angebotbei der Quirin Privatbank verantwortlich. "Weil wir nur von unserenKunden bezahlt werden, können wir wirklich objektiv sein und imZweifel auch mal von geplanten An- oder Verkäufen oder vonunvorteilhaften Vertragsangeboten abraten."Das neue Beratungsangebot der Quirin Privatbank umfasst dreiBausteine, die kombiniert werden können. So bietet die Bank eineallgemeine Beratung, etwa ob eine Immobilie generell sinnvoll ist,welche Immobilien sich empfehlen oder wie Grundstückswerte zutaxieren sind. Darüber hinaus berät sie zu bereits vorliegendenImmobilienkreditverträgen und vermittelt passendeImmobilienfinanzierungen - unabhängig und ohne Vertriebsinteressen."Wer eine komplexe Finanzierungsstruktur erstellen muss, ist beiuns ebenso richtig wie ein Kapitalanleger, der die Rendite einesvermieteten Wohn- oder Bürohauses optimieren will", fasst Volker vanEmmerich die Bandbreite des neuen Angebots der Quirin Privatbankzusammen. Als studierter Betriebswirt ist er seit fast 40 Jahren inder Finanz- und Wohnungswirtschaft tätig, unter anderem alsImmobiliengutachter. "Oft wird das Thema Immobilien im Rahmen einerErbschaft relevant - auch hier stehen wir als kompetenterAnsprechpartner zur Verfügung", so der Immobilienexperte."Das große Potenzial der neuen Immobilienberatung für die QuirinPrivatbank ergibt sich aus der hohen Relevanz des Themas für unsereKunden", betont auch Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender derQuirin Privatbank AG. "Immobilien spielen in den Vermögensstrukturenunserer Kunden oft eine große Rolle. Gleichzeitig aber finden siekaum Experten, die sie unabhängig von eigenen Provisionsinteressenberaten können", so Schmidt weiter. "Diese Marktlücke schließen wirjetzt mit unserem neuen Angebot einer unabhängigen und garantiertprovisionsfreien Immobilienberatung."Weitere Informationen finden interessierte Verbraucher auf derWebseite der Quirin Privatbank im Bereich Privatkunden,Immobilienbegleitung - abrufbar unter:https://www.quirinprivatbank.de/immobilienbegleitung.Über die Quirin Privatbank AG:Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidetsich von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihrGeschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichenProvisionen abgeschafft und berät Anleger seitdem ausschließlichgegen Honorar. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird derUnternehmenserfolg durch einen zweiten Geschäftsbereich getragen, dieBeratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen aufEigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die QuirinPrivatbank ist 1998 gegründet worden und hat ihren Hauptsitz inBerlin. Das Institut betreut gegenwärtig rund 3,3 Milliarden Euro anKundenvermögen. Im Privatkundengeschäft bietet die Quirin PrivatbankAnlegern ein in Deutschland bisher einmaliges Betreuungskonzept, dasauf kompletter Kostentransparenz und Rückvergütung aller offenen undversteckten Provisionen beruht.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartnerin:Janine PentzoldUnternehmenskommunikationQuirin Privatbank AGT +49 (0)30 890 21-336janine.pentzold@quirinprivatbank.deOriginal-Content von: Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell