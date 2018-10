"Garantiert ohne Gentechnik": Kaufland setzt neuen Standard bei Rindfleischqualität (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Kaufland-Kunden finden neu im Fleischregal Rinder-Hackfleisch undRinder-Burger mit dem "Ohne GenTechnik"-Siegel. "Rindfleisch mitdieser Zertifizierung ist im Lebensmitteleinzelhandel bislang dieAusnahme. Hier wollen wir einen neuen Standard setzen", so RalphDausch, Geschäftsleitung Fleischwaren Kaufland. Weder in denFutterpflanzen der Tiere noch bei den Zutaten dürfen dafürgentechnisch veränderte Bestandteile eingesetzt werden. DieFuttermittel und das Kaufland-Fleischwerk wurden hierfür vom VerbandLebensmittel ohne Gentechnik e.V. geprüft und zertifiziert.Voraussetzung für die "Ohne GenTechnik"-Auszeichnung vonRindfleisch ist unter anderem die Fütterung mit gentechnikfreienFutterpflanzen für drei Viertel ihres Lebens, mindestens aber 12Monate. Durch diesen langen Fütterungszeitraum ist gentechnikfreiesRindfleisch bislang kaum flächendeckend verfügbar."Wir haben allerdings frühzeitig die Weichen gestellt, um schonheute gentechnikfreies Rindfleisch anbieten zu können. Mit derAufnahme von Hackfleisch und Burgern in das ständige Sortiment bietenwir schon heute die Möglichkeit, auch bei Rindfleisch bewusst aufGentechnik zu verzichten", so Ralph Dausch. "Wir kommen damit demgesellschaftlichen Wunsch nach natürlich erzeugten Lebensmittelnentgegen."Kaufland bietet im Gesamtsortiment bereits rund 700 Artikel mitdem "Ohne GenTechnik"-Siegel an. Ziel des Unternehmens ist es, dasgentechnikfreie Produkt-Portfolio schnellstmöglich weiterauszuweiten."Ohne GenTechnik"-Siegel Für Lebensmittel mit dem gesetzlichen"Ohne GenTechnik"-Siegel werden keine gentechnisch verändertenOrganismen oder Teile davon eingesetzt, außerdem keine Vitamine,Aromen, Enzyme und andere Lebensmittelzusatzstoffe, die mithilfe vongentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt werden. DieFütterung erfolgt ohne gentechnisch veränderte Pflanzen, wobeistrenge Fristen eingehalten werden müssen.KauflandKaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigtrund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln, dabei liegtder Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse,Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. DasUnternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führendenUnternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört.Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.Ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik ist,Verantwortung für Mensch und Umwelt zu übernehmen. Dabei achtetKaufland besonders auf die nachhaltige Gestaltung des Sortiments. DasUnternehmen setzt sich für verantwortungsvolleProduktionsbedingungen, artgerechtere Haltungsbedingungen und denErhalt natürlicher Lebensräume ein. Die Kunden haben eine großeAuswahl an umweltfreundlichen sowie fair gehandelten Produkten, undauch für ökologische und regionale Landwirtschaft macht sich Kauflandstark.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Anna Münzing, Rötelstr. 35, 74172Neckarsulm, Tel. 07132-94 657790, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell