Köln (ots) - Einmal mehr will Steffen Henssler seine Koch-Ehreverteidigen und in vier neuen Folgen der "Grill den HensslerSommer-Specials" beweisen, dass er auch am Grill seinen prominentenHerausforderern überlegen ist. In der Auftaktfolge (Sonntag, 18.August um 20:15 Uhr bei VOX) versuchen "Die Höhle derLöwen"-Investorin Dagmar Wöhrl, "GZSZ"-Star Felix von Jascheroff undDJ Jan Leyk Steffen Henssler am Grill in Magdeburg zu besiegen.Unterstützt werden die Promis von Sternekoch Sascha Stemberg. Am Endejedes Grillgangs entscheiden die Juroren Mirja Boes, Reiner Calmundund Christian Rach, wem das Gericht besser gelungen ist und wer damitein Preisgeld für den guten Zweck absahnt. Während der Grillrundenerzählt Dagmar Wöhrl im Gespräch mit Moderatorin Annie Hoffmann, wiesie zur Miss Germany 1977 gewählt wurde, Felix von Jascheroffberichtet von seiner besonderen Verbindung zu Micky Maus und Jan Leyklässt sich darauf ein, sein Dessert mit nur einer Hand zuzubereiten.Außerdem gibt es in der neuen Folge "Grill den Henssler" eineabsolute Premiere: Noch nie war Jury-Urgestein Reiner Calmund voneinem Dessert derart enttäuscht wie an diesem Abend.Henssler im siebten Himmel mit Miss Germany 1977 Dagmar Wöhrl willSteffen Henssler bei der Vorspeise (Ceviche von der Jakobsmuschel undPalmherzen mit Röstaromen) kulinarisch in die Schranken weisen. Dochin dem Koch-King hat die ehemalige Miss Germany 1977 nicht nur ihrenKontrahenten, sondern auch einen ihrer größten Fans gefunden. Dennder kann gar nicht die Augen von einem Foto lassen, auf dem Wöhrl alsMiss Germany zu sehen ist - und verpasst diesem dann auch noch einendicken Schmatzer! Doch wie pragmatisch die Beweggründe hinter ihrerTeilnahme an der Wahl damals wirklich waren, erzählt sie erst später:"Ich hatte einen ganz alten Mini Cooper, mit dem ich immer zur Unigefahren bin und der plötzlich kaputt war", so die Unternehmerin undweiter: "Und meine Mama sagte mir: 'Schau mal, bei der Misswahl gibtes ein Auto zu gewinnen!'" Also nahm sie teil und der Plan ging auf:"Hat geklappt!", fasst Wöhrl schließlich zusammen.Felix von Jascheroffs Verbindung zu Micky Maus Bei der Zubereitungder Hauptspeise (Rinderfilet mit Mango und Süßkartoffeln) gibt "GuteZeiten, schlechte Zeiten"-Star Felix von Jascheroff den Zuschauerneinen Einblick in seine Kindheit. Denn der Schauspieler war einerbekannten Disney-Figur damals besonders nah: Micky Maus! Als Sohn derdeutschen Synchronstimme der Zeichentrickfigur war der eine oderandere skurrile Moment vorprogrammiert: "Es ist schon komisch, wenndu nach Hause kommst und denkst, dass Micky Maus da ist", witzelt er.Und wenn man schon einmal über die Kindheit spricht, hakt AnnieHoffmann auch gleich einmal nach, wie die weitere Kinderplanung beidem zweifachen Vater aussieht. "Kinder sind unsere Zukunft - warumalso nicht ein paar mehr davon?", so der Schauspieler, dem jedochkeine weiteren Details zu entlocken sind: "Wann genau, verrate icheuch nicht!"Das einhändige DessertSchon bevor Steffen Henssler und Jan Leyk im BBQ-Battleaufeinandertreffen, folgt ein verbaler Schlagabtausch nach demanderen. Dass es sich hierbei um eine wahre Hassliebe handelt, zeigtsich spätestens beim Brüderschaft trinken - denn das besiegeln siemit einem Kuss auf den Mund. Als Moderatorin Annie Hoffmann dazukommt, greift auch sie zu einem Schnaps und stichelt: "Ich habe denAlkohol gekriegt und muss keinen von euch küssen - ich bin also klarder Gewinner!"Als es dann schließlich für die Zubereitung des Desserts(Gegrillte Banane und Ananas mit Karamell) zum Duell der beidenkommt, ist die Brüderschaft schnell wieder vergessen und derKampfgeist geweckt. Um den Wettkampf noch mehr zu befeuern, fordertSteffen Henssler Kontrahent Jan Leyk heraus, den Gang mit nur einerHand zuzubereiten und die andere fest an den Körper zu tapen. Dabeimüssen sie sehr ungewöhnliche Zubereitungstechniken entwickeln, umdas Gericht rechtzeitig auf die Teller zu bekommen. Das Endergebnisschmeckt allerdings nicht jedem Jurymitglied und führt zu einerPremiere bei der Bewertung. Denn Reiner Calmund lässt zum ersten Malin der "Grill den Henssler"-Geschichte eines der angerichtetenDesserts stehen und verschenkt es an Jurykollegin Mirja Boes. Dasknallharte Urteil des Feinschmeckers: "Ich habe noch nie in meinemLeben so ein beschissenes Dessert gegessen."Ob die Promis sich im ersten der vier gepfefferten Duelle der"Grill den Henssler Sommer-Specials" gegen Koch-King Steffen Hensslerbehaupten können, zeigt VOX am Sonntag, 18. August 2019, um 20:15Uhr.Auf dem offiziellen Instagram-Account und der offiziellenFacebook-Seite von "Grill den Henssler" gibt es außerdem exklusiveEinblicke in die beliebte Koch-Show.Twitter: #GrilldenHensslerDie Gerichte der Promis:Dagmar Wöhrl (Vorspeise):Ceviche von der Jakobsmuschel und Palmherzen mit RöstaromenFelix von Jascheroff (Hauptgang):Rinderfilet mit Mango und SüßkartoffelnJan Leyk (Dessert):Gegrillte Banane und Ananas mit KaramellKoch-Coach:Sascha StembergDie "Grill den Henssler Sommer-Specials"-Jury: Reiner CalmundMirja Boes Christian RachModeration:Annie HoffmannDarum geht es bei den "Grill den Henssler Sommer-Specials": An dieGrillzangen, fertig, los! Bei den "Grill den HensslerSommer-Specials", moderiert von Annie Hoffmann, bittet Koch-KingSteffen Henssler in insgesamt vier frischen Folgen zum ultimativenBBQ-Wettbewerb auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg. Fernab vonder modernen Küche im Kölner Studio, gilt es für den HamburgerStar-Koch und seine prominenten Herausforderer, kulinarischeSpezialitäten zu zaubern, die ausschließlich vom Grill kommen!Welcher Hobby-Griller beherrscht das delikate Spiel mit dem Feuer?Wer verbrennt sich an der Herausforderung die Finger? 