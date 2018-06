Berlin (ots) -Die Oldtimer-Saison hat begonnen. Bei gutem Wetter geht es jetztwieder für die rollenden Schätze auf die Straße. Ein Trend beiOldtimer-Besitzern sind in diesem Jahr Internetkameras. "In den USAist Kameraüberwachung im KfZ-Bereich bereits seit langem normal undnun ist das Thema auch in Deutschland auf dem Vormarsch", sagtKatharina Wild, Sicherheitsexpertin und Mitglied der Geschäftsführungbei Smartfrog, einem führenden europäischen Technologieunternehmen imBereich Heimüberwachung mit Nutzern in 178 Ländern.Smartfrog hat eine einfache und günstige Komplettlösung für dieHeimüberwachung entwickelt - inklusive App, IP-Kamera undVideo-Cloudspeicher. Die Überwachungskamera mit Nachtsichtmodus,Bewegungsmelder, Alarmfunktion sowie Mikrofon und Lautsprecher istinnerhalb von fünf Minuten installiert. "Sobald sich in der Garageetwas bewegt oder ein Geräusch entdeckt wird, erhält man eineBenachrichtigung per E-Mail oder Push-Nachricht auf sein Smartphone."Sollten sich Fremde Zutritt verschaffen, kann man sofort die Polizeiverständigen", erklärt Wild.Ursprünglich wurde die Kamera zur Heimüberwachung entwickelt undkann auch als Babyphone eingesetzt werden. "Dass viele unserer NutzerGaragenbesitzer sind, zeigt, wie vielfältig die Smartfrog verwendetwerden kann", so Wild. "Bei unserer in Deutschland entwickeltenTechnologie haben wir besonderen Wert auf das Thema Sicherheit gelegtund wurden dafür auch von dem unabhängigen deutschenIT-Security-Testinstitut AV-TEST als erste und einzige IP-Kamera mitdem Prädikat "sicher" zertifiziert.Für Oldtimer-Experte Frank Wilke, Geschäftsführer der FirmaClassic Analytics, ist der Einsatz von IP-Cams zum Diebstahlschutzfür Oldtimer konsequent: "Der Besitzer hat oft eine enge emotionaleBeziehung zu seinem Fahrzeug. Er hat lange nach dem gewünschtenModell gesucht, viel Zeit und Geld in Restaurierung oder Unterhaltinvestiert und betrachtet es nicht als bloßes Fortbewegungsmittel."Deshalb sei der Eigentümer bei einem Diebstahl seines Fahrzeugs sehrdaran interessiert, genau das entwendete Fahrzeug zurückzuerhalten."Hier kann eine Kameraüberwachung, die Hinweise auf die Täter oderdie Vorgehensweise liefert und die möglicherweise sogar zur schnellenErgreifung des Täters führt, sehr wirksam sein", so Wilke.Ob Volkswagen-Bus, Porsche 911er oder Ente: In Deutschland erfreutsich das Hobby mit alten Autos großer Beliebtheit. "In denvergangenen Jahren hat sich der Wert teilweise verdreifacht", sagtWilke. "Die Menschen suchen in Zeiten niedriger ZinsenAnlage-Alternativen." Seit jeher beliebt seien Immobilien. InAnlehnung an das so genannte "Betongold" macht eine neueWortschöpfung die Runde: das Garagengold. "Und das will gut behütetsein", sagt Katharina Wild von Smartfrog.Pressekontakt:Alexander HaukMohrenstr. 34, 10117 BerlinTelefon: +49-30-2201-227-11E-Mail: alexander.hauk@smartfrog.comhttps://www.smartfrog.com/https://www.smartfrog.com/de-de/presse/Original-Content von: Smartfrog, übermittelt durch news aktuell