"Garage/BMW : Art/Tech Grant": BMW Group Russland und Garage Museum of Contemporary Art geben ersten Stipendiaten bekannt (FOTO)

Moskau (ots) -Sergei Kasich ist der erste Stipendiat des "Garage/BMW :Art/TechGrant", einem Partnerprojekt der BMW Group Russland und desGarage Museum of Contemporary Art, das diesen Dienstag bekanntgegeben wurde. Mit dem Stipendiatenprogramm sollen Kunstprojekte ausden Bereichen IT, Ingenieurwesen und Wissenschaft gefördert werden.Für den Zeitraum von einem Jahr wird Kasich ein monatlichesStipendium erhalten, das es ihm ermöglicht, sein Projekt "Spaces ofSilence" umzusetzen. Darüber hinaus wird der Künstler Gelegenheithaben, von Designern und Ingenieuren von BMW beraten zu werden undZugänge zum BMW Museum und weitere, für ihn wichtige Orte erhalten.Sergei Kasichs Projekt "Spaces of Silence"Jedes Jahr erhöht sich der Lärmpegel in modernen Städten. Es isterwiesen, dass auditive Überstimulanz negative Auswirkungen auf dasWohlbefinden haben kann. Kasich hat daher ein Projekt entwickelt, mitdessen Hilfe Stille geschützt werden soll. Geplant ist dieLärmbelästigung in Städten zu messen, laute wie leise Bereicheaufzuzeichnen und spezielle, äußerlich geräuschdämmende wie innerlichschallreflektierende Schutzwände in festgelegten Arealenaufzustellen. Auf diese Art können Räume der Stille geschützt unddarüber hinaus noch stiller werden - es entsteht eine für denBesucher einzigartige Umgebung, in der Klang auf unerwartete Weiseerlebt werden kann.Die Partnerschaft mit dem Garage MuseumDurch die Gemeinschaftsinitiative mit dem Garage Museum ofContemporary Art möchte die BMW Group Kunst und Kultur einerbreiteren Öffentlichkeit zugänglich machen und so insbesondere dieGegenwartskunst in Russland fördern. Das Unternehmen unterstütztdabei in erster Linie die jüngst entstandene Stipendiensparte Kunstund Technologie - mit dem Garage/BMW : Art/Tech Grant genießenNachwuchskünstler finanzielle Unabhängigkeit und können sich tieferauf kreative Arbeit, berufliche Entwicklung und Forschungsarbeiteinlassen.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Thomas Girst, BMW Group Konzernkommunikation und PolitikLeiter KulturengagementTelefon: +49-89-382-24753Original-Content von: BMW Group, übermittelt durch news aktuell