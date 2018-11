Gap Inc. beschleunigt die digitale Transformation mit Microsoft Cloud

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Redmond, Washington (ots/PRNewswire) -"Da wir die Wertschöpfung und unser aktives Geschäft weitersteigern und dies online und mobil beschleunigen wollen, ist dieFähigkeit, unsere Technologie in einer sicheren Umgebung weiterauszubauen von entscheidender Bedeutung, um diesem Wachstum gerechtzu werden", sagte Sally Gilligan, Chief Information Officer von GapInc. "Die Microsoft Azure Plattform schafft für unsere Teams dieMöglichkeit, innovative und personalisierte Leistungen für unsereKunden auf schnelle Weise bereitzustellen, die gleichzeitig von derumfassenden technologischen Kompetenz des Teams von Microsoftunterstützt werden."Gap Inc. arbeitet derzeit eng mit Microsoft zusammen, um Hundertevon Applikationen auf Azure zu migrieren und fokussiert sich dabeiauf eine nahtlose und personalisierte Erfahrung für Kunden, wenn siein Geschäften, online oder mobil einkaufen. Zunächst überträgt dasUnternehmen wichtige Bestände, Stores und Website-Kapazitäten aufAzure für ein vertrauenswürdiges, skalierbares und kosteneffizientesIT-Konzept. Diese erfolgskritischen Kapazitäten unterstützen einMarken- und Produktportfolio, das in mehr als 90 Ländern überzahlreiche Vertriebskanäle, darunter auch 3.100unternehmensbetriebene Filialgeschäfte, zum Kauf zur Verfügung steht.Durch den Einsatz von Microsoft Azure als Platform-as-a-Service(PaaS) beschleunigt Gap Inc. die Markteinführungszeit neuerServiceleistungen für Kunden und bietet Kunden eine größereFlexibilität im Hinblick darauf, wo und wie sie einkaufen möchten.Die Microsoft Azure Cloud arbeitet mit dem DevOps-Modell desUnternehmens, mit dessen Hilfe die Technikteams undProduktmanagementteams zügig neue Kapazitäten entwickeln, umsetzenund testen können.Durch den Aufbau und die Zentralisierung seiner Datenplattform aufAzure kann Gap Inc. nun erweiterte Analysedienste und maschinellesLernen anwenden, um ein profundes Verständnis der Kunden überverschiedene Kanäle hinweg zu gewinnen und personalisiertesMerchandising, Marketing und Dienste für alle Marken in seinemPortfolio zu bieten. Das Unternehmen nutzt Microsoft Power BI, damitmehr Mitarbeiter von Gap Inc. Informationen visualisieren undentsprechend handeln können, um die beste Kundenerfahrung zugestalten und die geschäftlichen Erfolge anzukurbeln.Gap Inc. nutzt außerdem die Microsoft 365 Lösungen, die seinenMitarbeitern bei allen Marken und in allen Funktionen auf demgesamten Globus leistungsstärkere und kreativere Wege eröffnen, ummiteinander zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und Erkenntnisseauszutauschen."Gap Inc. ist seit der Eröffnung des ersten Ladengeschäfts in SanFrancisco im Jahr 1969 ein weltweiter Pionier und ein führendesUnternehmen im Einzelhandel", sagte Shelley Bransten, Corporate VicePresident für globalen Einzelhandel und Konsumgüter bei Microsoft."Wir freuen uns sehr, das Unternehmen als Partner zu haben, um ihreApplikationen für Kunden und Mitarbeiter weiter zu modernisieren,Daten in Dollar zu verwandeln und leistungsstarke neue Applikationenund Dienste aufzubauen, mit denen die digitale Transformationvorangebracht wird und die Kunden in den Mittelpunkt des Geschäftsgestellt werden."Informationen zu Gap Inc.Gap Inc., ist ein international führender Anbieter von Kleidung,Accessoires und Körperpflegeprodukten für Männer, Frauen und Kinderund vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Old Navy, Gap,Banana Republic und Athleta. Im Geschäftsjahr 2017 verzeichnete dasUnternehmen Nettoumsätze im Wert von 15,9 Milliarden USD. DieProdukte von Gap Inc. sind in mehr als 90 Ländern weltweit in vomUnternehmen betriebenen Filialen, Franchise-Geschäften und überE-Commerce-Seiten zum Kauf erhältlich. Weitere Informationen findetman unter www.gapinc.com.Informationen zu MicrosoftMicrosoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) ermöglicht den digitalenWandel für das Zeitalter der intelligenten Cloud und desintelligenten Edge. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht,jedem Menschen und jeder Organisation auf der Welt die Möglichkeit zugeben, mehr zu erreichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/782242/Microsoft_Corp_Gap_Inc_Distro_Center.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2295345-1&h=1564674840&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2295345-1%26h%3D2287456758%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F782242%252FMicrosoft_Corp_Gap_Inc_Distro_Center.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F782242%252FMicrosoft_Corp_Gap_Inc_Distro_Center.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F782242%2FMicrosoft_Corp_Gap_Inc_Distro_Center.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/782241/Microsoft_Corp_Gap_Inc_Employees.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2295345-1&h=4120015283&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2295345-1%26h%3D1168746859%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F782241%252FMicrosoft_Corp_Gap_Inc_Employees.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F782241%252FMicrosoft_Corp_Gap_Inc_Employees.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F782241%2FMicrosoft_Corp_Gap_Inc_Employees.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/782240/Microsoft_Corp_Sally_Gilligan_Rathi_Murthi.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2295345-1&h=1743474793&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2295345-1%26h%3D2191447956%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F782240%252FMicrosoft_Corp_Sally_Gilligan_Rathi_Murthi.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F782240%252FMicrosoft_Corp_Sally_Gilligan_Rathi_Murthi.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F782240%2FMicrosoft_Corp_Sally_Gilligan_Rathi_Murthi.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo226_9217jpg.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2295345-1&h=566672921&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2295345-1%26h%3D2082140537%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F24227%252Fmicrosoft_corp_logo226_9217jpg.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F24227%252Fmicrosoft_corp_logo226_9217jpg.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F24227%2Fmicrosoft_corp_logo226_9217jpg.jpg)Pressekontakt:Weitere InformationenNachrichten und Perspektiven von Microsoft finden Sie im MicrosoftNews Center unter http://news.microsoft.com. InternetlinksTelefonnummern und Titel entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunktder Veröffentlichungkönnen sich aber zwischenzeitlich geändert haben. Für weitereUnterstützung können sich Journalisten und Analysten an das RapidResponse Team von Microsoft wenden oder an sonstige relevanteAnsprechpartnerdie unterhttp://news.microsoft.com/microsoft-public-relations-contactsaufgeführt sind. KONTAKT: Microsoft Media RelationsWE Communications for Microsoft(425) 638-7777rrt@we-worldwide.comE-Mail press@gap.comOriginal-Content von: Microsoft Corp., übermittelt durch news aktuell