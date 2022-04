Gap-Aktie: Das sieht gut aus!

Überblick Analysten haben das Kursziel für Gap Inc (NYSE:GPS) gesenkt. Der Schritt erfolgt, nachdem das Unternehmen seine Prognosen für das erste Quartal gesenkt hat und der Präsident und CEO von Old Navy, Nancy Green, in der kommenden Woche aus dem Unternehmen ausscheidet. Morgan Stanley Analystin Kimberly Greenberger senkte das Kursziel auf $13 von $14 (12% Aufwärtspotenzial) und behielt die Einstufung "Equal Weight" für… Hier weiterlesen