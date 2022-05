Gap Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "Gap":

Der Kurs der Aktie Gap steht am 30.05.2022, 15:47 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 11.6 USD. Der Titel wird der Branche "Bekleidung Einzelhandel" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Gap einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Gap jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Gap nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 0,66 Prozentpunkte (4,51 % gegenüber 3,85 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Für Gap liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Buy, 13 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gap vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 19,47 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (11,6 USD) könnte die Aktie damit um 67,82 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Gap-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Gap mit einer Rendite von -57,89 Prozent mehr als 99 Prozent darunter. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 74 Prozent. Auch hier liegt Gap mit 131,89 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.