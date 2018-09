GapSat wählt Terran Orbital für GEO-Mission

Paris (ots/PRNewswire) - GapSat, ein führender Anbieter vonprovisorischen Satelliten-Lösungen, hat bei der Terran OrbitalCorporation, einem führenden Raumfahrtunternehmen für kleineSatelliten und dazugehörige Dienstleistungen, einen geostationärenSatelliten bestellt.Bei GapSat-1 handelt es sich um ein Multi-Band-System mitWideband-Lösungen für C-Band, Ku-Band, Ka-Band und Q/V-Bändern. DerRaumflugkörper wird direkt in die geostationäre Bahn gebracht. DasSystem ist mit einem elektrischen Antriebssystem ausgestattet,wodurch die verwendbare Nutzlast optimiert wird. Der Start desRaumflugkörpers ist für das dritte Quartal 2020 geplant.Die Ka-Band-Nutzlast verfügt über Wideband-Spot-Beams, die fürKapazitäten mit erheblichen Übertragungslasten geeignet sind. DieseKa-Band-Spot-Beams sind über die gesamte sichtbare Bahn hinweg vollsteuerbar, wodurch das Internet und andere Dienste mit hoherNachfrage unterstützt werden. Die Verwendung der V/Q-Bänder hilftdabei, die Hüllkurve des Wideband-Service zu verschieben, der überSatellit zur Verfügung gestellt werden kann. GapSat ist stolz, Teildieser neuen Entwicklungsinitiative für den Markt sein zu können.Kleine, geostationäre Satelliten sind sehr gut geeignet, um dieKapazität zu steigern und die Konnektivität in wohldefiniertenZielregionen zu verbessern. Diese neue Satelliten-Klasse erfordertvon vornherein weniger Investitionsausgaben und bietet somiteinmalige Chancen zur Erweiterung der Kapazitäten und zur Erkundungneuer Geschäftsmodelle für bereits etablierte Anbieter wie fürMarktneulinge, weil sie für eine schnellere Zuordnung derGesamtkapazität des Satelliten sorgt.Gregg Daffner, Chief Executive Officer bei GapSat, sagte dazu:"Wir haben an der Entwicklung unserer eigenen Satelliten mehrereJahre lang gearbeitet, und es ist wundervoll, dass wir schließlicheinen zuverlässigen Partner gefunden haben, der eine technischeLösung umsetzten konnte, die für unsere Geschäftsziele geeignet sind.Terran Orbital hat hier einen einzigartigen geschäftlichen Ansatzvorgestellt, in dem ein hochgradig flexibler, neu konfigurierbarerSatellit zu einem Preis definiert ist, mit dem unser Geschäftszenarioerledigt ist und der unseren Kunden die Kapazität bietet, die nachihren Bedürfnissen zugeschnitten ist."Informationen zu GapSatGapSat bietet mithilfe der Bereitstellung von nicht ausgelastetenAnlagen im Orbit oder der Entwicklung neuer Satelliten fürSondermissionen provisorische Satelliten-Lösungen, mit denen derkurz- und mittelfristige Bedarf von Satellitenbetreibern abgedecktwerden kann. Die Dienste von GapSat werden häufig genutzt, wennKapazitäten an einem bestehenden Standort kurz- und mittelfristigerweitert werden sollen, wenn ein Satellit beim Start ausfällt unddie gewünschte Umlaufbahn nicht erreicht, wenn es einen totalen oderteilweisen Ausfall eines in der Umlaufbahn befindlichen Satellitengibt oder falls ein neuer Standort im Orbit die Initiation einesDienstes erfordert. GapSat wird mit seiner Raumsonde GapSat-1demnächst Bring-Into-Use- (BIU-)Dienste anbieten.Informationen zu Terran OrbitalTerran Orbital wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz inIrvine, Kalifornien. Das Unternehmen ist führend bei Innovationen undder Bereitstellung von End-to-End-Dienste für Nano- undMikrosatelliten sowie Lösungen für Behörden der US-Regierung undprivatwirtschaftliche Unternehmen. Das Unternehmen ist ein Vorreiterbei der Miniaturisierung von Raumfahrttechnik, wodurch der Weltraumzum Kommunikationsraum wird und die Möglichkeit entsteht, modernsteSatelliten schnell und wirtschaftlich zu entwickeln, zu bauen und zustarten.Pressekontakt:priscilla@tyvak.comOriginal-Content von: Terran Orbital; GapSat, übermittelt durch news aktuell