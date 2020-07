Ganzkörpercheck in 45 Sekunden: Der Traum eines jeden Trainierenden - cardioscan stellt den mescan vor (FOTO)

Hamburg (ots) - - Ganzkörpercheck in 45 Sekunden - der Traum eines jeden Trainierenden- Durchschaue Dich selbst - cardioscan stellt den mescan vor- Weitere Pressefotos: picdrop.com/inspublishing/mescanDas Wissen über die eigenen Körperdaten wird heutzutage für gesundheitsbewusste Menschen immer wichtiger.Wie wäre es, wenn Sie innerhalb von 45 Sekunden die grundlegenden Daten über den eigenen Gesundheitszustand griffbereit hätten?Wie wäre es, wenn Sie dadurch alles Relevante über Ihre Herzratenvariabilität, Ihren Stresslevel, Ihre Körperzusammensetzung und Ihren Stoffwechsel wüssten?Wie wäre es, wenn Sie Ihr Training daraufhin individuell für Sie zugeschnitten anpassen können?Diesen Traum eines jeden Trainierenden ermöglicht die cardioscan GmbH aus Hamburg, die jetzt den komplett neuartigen mescan einführt."Scanne mich" ist dabei das Programm, denn mit diesem gesundheitlichen Self-Check gibt es einen neuen Blick auf das Training, die Ernährung und die Regeneration.Die umfangreichen Funktionen entstanden aus dem Diagnostik-Know-how aus fast 20 Jahren und werden in Zukunft noch stetig verbessert."Wir haben unsere Erkenntnisse aus Erfahrungen und Daten mit modernster Technik verknüpft und so den mescan kreiert, der den Betreibern von Fitnessstudios die Möglichkeit gibt, dem Kunden einen perfekten Self-Check anzubieten. Training funktioniert am besten, wenn man seinen Körper versteht", sagt Dr. Marc Weitl, CEO von cardioscan.Denn für das neue Messportal ist kein zusätzlicher Trainer erforderlich. Der Kunde des Fitnessstudios kann diese Dienstleistung zu den Öffnungszeiten immer dann nutzen, wenn er es will.Für Betreiber bedeutet dies: Obwohl kein zusätzliches Personal notwendig ist, steht rund um die Uhr eine megamoderne sowie datengestützte Trainingsbetreuung zur Verfügung.Hochentwickelte Sensoren und die patentierte sensor2touch-Technologie sorgen auf dem 234 x 120 x 65 cm großen mescan für Präzision, Validität und Reliabilität beim Self-Check.Neben den Ergebnissen aus den Messdaten erhalten Nutzer*innen des mescan auf sie zugeschnittene Empfehlungen für Training, Ernährung und Regeneration. Möglich macht dies die dazugehörige App namens vicoach.Die wichtigsten Features des mescan, der den ganzen Körper in gerade einmal 45 Sekunden selbst durchführbar checkt:Aus einer Vielzahl von gemessenen Körperdaten werden folgende Ergebnisse dargestellt:1. Bestimmung des fitness index 2. Bestimmung des nutrition index 3. Bestimmung des recovery index 4. Daraus ergibt sich eine Gesamtbeurteilung im sogenannten health index und der Trainierende erhält eine Trainingssteuerung samt seiner individuellen Trainingsherzfrequenzen sowie Hinweise zur Ernährung und besseren RegenerationInnerhalb von 45 Sekunden misst der mescan folgende Körperdaten:1. Messung der Herzratenvariabilität 2. Messung der Zellfitness/Phasenwinkel 3. Messung des intra- und extrazellulären Körperwassers 4. Messung der Sauerstoffsättigung 5. Messung der Ruheherzfrequenz 6. Messung der Muskelmasse inkl. segmentaler Verteilung 7. Messung des Körperfetts 8. Messung des ViszeralfettsWie funktioniert der mescan für Kunden?1. Der Kunde stellt sich mit den Füßen auf die Fußsensoren. 2. Der mescan registriert den Benutzer und über eine Bestätigung am Touch-Display startet der Benutzer die Messung. 3. Die Darstellungen auf dem Screen führen den Benutzer intuitiv durch die Messung. 4. Für 45 Sekunden hält der Benutzer die Handgriffe fest. 5. Er bekommt das Ergebnis anschließend in seiner vicoach-App dargestellt.Der mescan wird ab September 2020 verfügbar sein. Interessierte können sich unter info@cardioscan.de für eine persönliche Demonstration im mescan-Showroom in Hamburg anmelden.Technische Daten:- Gewicht: 95 kg - Maße (in cm): 234 x 120 x 65 - Gewichtsmessung bis 300 kg - Bioelektrische Impedanz Analyse: jede Frequenz von 1 bis 200 kHz in 1-Hz-Schritten segmental / octapolar - Multi-site Photoplethysmogram (PPG) SensorenDie ausführlichen Beschreibungen zu den Features sehen Sie online auf der Microsite unter https://mescan.cardioscan.de/ .Die Hamburger cardioscan GmbH entwickelt Diagnostik-Systeme für einen gesunden Lifestyle. cardioscan bietet smarte Diagnostiklösungen, die Menschen motivieren, einen gesünderen Lebensstil zu führen.Web: https://www.cardioscan.dePressekontakt:Insight Publishing GmbHJan-Christopher SierksTelefon: +49 (0)40 73 44 60 209E-Mail: kontakt@insight-publishing.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/127984/4664679OTS: cardioscan GmbHOriginal-Content von: cardioscan GmbH, übermittelt durch news aktuell