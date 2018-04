Ganzjahresreifen immer noch ein Kompromiss / ADAC Test beweist: Allwetterreifen eignen sich eher für Kleinwagen

München (ots) - Viermal "befriedigend", fünfmal immerhin"ausreichend" - das ist das Ergebnis des ADAC Ganzjahresreifentestsfür die Kleinwagenklasse, bei dem sich neun Modelle auf trockenem undnassem Asphalt sowie auf Eis und Schnee bewähren mussten. Amausgewogensten über alle Test-Kategorien präsentierte sich der NexenN blue 4 Season, Schlusslicht ist der Michelin CrossClimate, der aufSchnee versagte.Nachdem 2014 und 2016 die Ganzjahresreifen in den ADAC Tests nochvielfach mit "ausreichend" oder "mangelhaft" bewertet wurden, machtdas Ergebnis diesmal Mut: Etliche Modelle, darunter ein Continental,ein Goodyear und ein Nokian, bewältigen den Spagat der kurzenBremswege sowohl auf Eis und Schnee als auch auf trockener, warmerFahrbahn. So kommt der Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 auf nasserFahrbahn aus 80 km/h nach 37,6 Metern zum Stehen - und ist damitgleichauf mit einem parallel getesteten Sommerreifen und nur 1,4Meter später dran als ein Winterreifen. Auch auf Schnee kann sich derBremsweg eines Ganzjahresreifens mit dem eines Winterreifens messen:Der Nokian Weatherproof liegt mit 29,4 Metern nur knapp hinter demSpezialisten mit 29,1 Metern (aus 50 km/h).Doch obwohl die Ganzjahresreifen in der diesjährigenKleinwagendimension insgesamt besser abschneiden, sollten vor demKauf das individuelle Fahrverhalten und die Einsatzregionberücksichtigt werden. Ganzjahresreifen sind nur für Fahrerempfehlenswert, die keinen Skiurlaub oder Sommerurlaub im Südenplanen. Die jeweiligen Spezialisten - reinrassige Sommer- bzw.Winterreifen - sind immer die bessere Wahl bei extremenWetterbedingungen. Gut eignen sich Allwetterreifen jedoch fürStadtfahrten in gemäßigten Klimaregionen.Diese Presseinformation finden Sie mit Video, Ergebnistabelle undFotos online unter www.presse.adac.de. Folgen Sie uns auch aufwww.twitter.com/adac.Pressekontakt:ADAC NewsroomE-Mail: aktuell@adac.deTelefon: 089 7676 5495Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell