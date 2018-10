Ganzjahresreifen: Für lediglich 37 Prozent der Autofahrer kommen sie nicht infrage

Hannover (ots) - Ganzjahresreifen liegen im Trend - und derNutzeranteil unter den Autofahrern dürfte demnächst noch zunehmen: Soplanen 18 Prozent der bisherigen Sommer- und Winterreifennutzer einenUmstieg bei nächster Gelegenheit, weitere 26 Prozent sehen dies fürsich als Option. Das ist das Ergebnis einer Befragung von fast 2.500Autofahrern, durchgeführt vom Reifenspezialisten reifen.com(http://www.reifen.com).Aktuell gehören 30 Prozent zu den Nutzern von Ganzjahresreifen, 69Prozent nutzen Sommer- und Winterreifen - mit beachtlicherBereitschaft zum Umstieg. Für nur gut die Hälfte (53 Prozent) derbisherigen Sommer- und Winterreifennutzer kommt ein Wechsel aufGanzjahresreifen grundsätzlich nicht infrage. Der Anteil der"überzeugten" Sommer- und Winterreifennutzer unter allen Autofahrernbeträgt demnach lediglich 37 Prozent.Viele wollen Zeit und Kosten sparenBei der Entscheidung für Ganzjahresreifen steht dieKostenersparnis an oberster Stelle, da es keines zweiten Räder- undReifensatzes mehr bedarf (60 Prozent Zustimmung unter tatsächlichenund potenziellen Nutzern). Zeitersparnis durch Wegfall einessaisonalen Reifenwechsels ist für 52 Prozent ein weiterer wichtigerFaktor. 51 Prozent der Autofahrer geben an, dass sie darüber hinausdie Qualität von Ganzjahresreifen "inzwischen überzeugend" finden.Bei denjenigen, die Sommer- und Winterreifen den Vorzug geben,stehen die bessere Abstimmung auf die jahreszeitlichen Verhältnisse(79 Prozent) sowie Sicherheitsaspekte (62 Prozent) und dasBremsverhalten (58 Prozent) im Vordergrund.reifen.com hat vom 6. bis 10. September 2.494 Autofahrer onlinebefragt.Über reifen.comreifen.com ist Deutschlands Multi-Channel-Spezialist für Reifenund Räder mit breitem Angebot. In Deutschland gibt es 37 Filialen,den Onlineshop reifen.com (von 2014 bis 2017 BranchensiegerOnline-Reifenhandel bei Deutschlands bedeutendstem Service-Ranking"Service-Champions") und 3.300 Montagepartner, die Serviceleistungenerbringen. Die Produktpalette umfasst Pkw-Reifen, Felgen,Kompletträder, Motorrad-, Offroad- und Transporterreifen sowieZubehör.Pressekontakt:reifencom GmbHSabrina LiekefettSüdfeldstr. 1630453 HannoverTel.: (0511) 123210-33E-Mail: presse@reifen.comwww.reifen.comOriginal-Content von: reifencom GmbH, übermittelt durch news aktuell