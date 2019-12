Berlin (ots) - Kurz vor Weihnachten erreicht zehn Kitas eine erfreulicheNachricht: Sie sind im Finale des Deutschen Kita-Preises 2020 und damit derTrophäe und dem Preisgeld von 25.000 oder 10.000 Euro ein ganzes Stück näher.Die Finalisten der Kategorie "Kita des Jahres" kommen aus Berlin, Benningen amNeckar (Baden-Württemberg), Hamburg, Lich (Hessen), Aurich (Niedersachsen),Brakel-Frohnhausen (Nordrhein-Westfalen), Saarbrücken-Klarenthal (Saarland),Güsten (Sachsen-Anhalt), Dresden (Sachsen) und Lauenburg/Elbe(Schleswig-Holstein). Eine vollständige Liste folgt am Ende des Textes.Um es unter die fünf Preisträger der Kategorie "Kita des Jahres" zu schaffen,müssen die Finalisten auch in der letzten Auswahlrunde überzeugen. ZwischenJanuar und März 2020 erhalten sie Besuch von Expertinnen und Experten derDeutschen Kinder- und Jugendstiftung sowie der Internationalen Akademie Berlin(INA). Bei dem zweitägigen Vor-Ort-Besuch werden unter anderem eineGruppendiskussion mit Erzieherinnen und Erziehern, Interviews mit derKita-Leitung und dem Träger sowie Gespräche mit Eltern und Kindern geführt.Alle Finalisten haben gezeigt, dass sie Großartiges in der frühen Bildung,Betreuung und Erziehung leisten. Deshalb dürfen sie im Mai 2020 zurPreisverleihung nach Berlin reisen. Dort werden fünf von ihnen ausgezeichnet.Die erstplatzierte Einrichtung erhält ein Preisgeld von 25.000 Euro. Die vierZweitplatzierten dürfen sich auf je 10.000 Euro freuen. Welche der zehn Kitas esunter die fünf Preisträger schafft, entscheidet eine unabhängige Jury.Preisverdächtig ist, wer Kinder überzeugend in den Mittelpunkt seinerpädagogischen Arbeit stellt, Team, Eltern und Nachbarschaft einbindet sowie ausseinen Erfahrungen lernt. Bei der Auswahl achten die Juroren auch auf dieRahmenbedingungen vor Ort. Denn der Deutsche Kita-Preis fokussiert sich nichtausschließlich auf gute Ergebnisse, sondern würdigt gute Prozesse unter ganzunterschiedlichen Voraussetzungen.Neben den fünf Einrichtungen der Kategorie "Kita des Jahres" werden in Berlinauch fünf Initiativen in der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung desJahres" prämiert. Zusätzlich wird auf der Preisverleihung der ELTERN-Sonderpreisverliehen. Dieser geht an eine Finalisten-Kita, die in einem bundesweitenOnline-Voting auf ELTERN.de im April 2020 die meisten Stimmen sammeln kann.Insgesamt ist der Deutsche Kita-Preis mit 130.000 Euro dotiert. Die Auszeichnungwurde 2018 erstmals vergeben. Sie ist eine gemeinsame Initiative desBundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der DeutschenKinder- und Jugendstiftung in Partnerschaft mit der Heinz und Heide DürrStiftung, der Gisela-Sdorra-Stiftung, der Karg-Stiftung, dem Eltern-Magazin unddem Didacta-Verband.Alle Informationen zum Deutschen Kita-Preis und zur Auswahl der Preisträgerfinden Interessierte unter www.deutscher-kita-preis.de.Diese zehn Kitas stehen im Finale des Deutschen Kita-Preises:Baden-Württemberg- Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal, Benningen am NeckarBerlin- CJD Kita Stubs und Fridolin, Berlin-SpandauHamburg- Lorenzini Kunst-Kita Strese, Hamburg-AltonaHessen- Waldkindergarten Lich e.V. "Waldfüchse", LichNiedersachsen- PINGUIN Kindertagesstätte Aurich e.V., AurichNordrhein-Westfalen- Kita Glückspilz, Brakel-FrohnhausenSaarland- Kita St. Bartholomäus Klarenthal, Saarbrücken-KlarenthalSachsen-Anhalt- Güstener Spatzen, GüstenSachsen- Kita Rehefelder Straße, DresdenSchleswig-Holstein- Inklusive WABE-Kita Lauenburg, Lauenburg/ ElbeEine Liste mit allen Finalisten der beiden Kategorien gibt es unter:www.deutscher-kita-preis.de/finalistenÜber den Deutschen Kita-PreisDer Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriumsfür Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- undJugendstiftung in Partnerschaft mit der Heinz und Heide Dürr Stiftung, derGisela-Sdorra-Stiftung, der Karg-Stiftung, dem Eltern-Magazin und demDidacta-Verband. Die Auszeichnung setzt Impulse für Qualität in derfrühkindlichen Bildung und würdigt das Engagement der Menschen, die tagtäglichin Kitas zeigen, wie gute Qualität vor Ort gelingt.Pressekontakt:Mario WeisProgrammkommunikationDeutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH (DKJS)Tel.: 030 25 76 76 889Fax: 030 25 76 76 10E-Mail: mario.weis@dkjs.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/114440/4474697OTS: Deutsche Kinder- und JugendstiftungOriginal-Content von: Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, übermittelt durch news aktuell