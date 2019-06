Ganz schön sportlich! Fußball. College-Football. Rugby. NFL. Alles live - in der neuen TV-Season 2019/2020 auf ProSieben MAXX

Unterföhring (ots) - "ProSieben MAXX blickt auf ein sehrerfolgreiches TV-Jahr zurück: Wir haben mit der vergangenenNFL-Season neue Rekordwerte gefeiert und in diesem Jahr das bislangstärkste erste Quartal seit Senderlaunch erzielt. Jetzt greifen wirweiter an", sagt ProSieben MAXX-Senderchef Daniel Rosemann. In derneuen TV-Saison erhöht der Männersender seine Dosis an Sportsendungenbis Jahresende 2019 um rund 40 Prozent auf 700 Stunden Sportinsgesamt. "Wir haben u.a. mit Fußball, College Football, derRugby-WM und natürlich der NFL großartige Live-Sport-Events imProgramm - so viel Sport gab es noch nie auf ProSieben MAXX! Dazugibt es jede Menge eSports, Anime-Premieren und unseren neuen'Funtastic Friday'."Die TV-Highlights 2019/2020 auf ProSieben MAXXFußball live: Anpfiff für die jungen Wilden! Mit dem SpielDeutschland gegen Griechenland - am 5. September 2019 live bei "ranFußball" - startet die deutsche U21-Nationalmannschaft in dieQualifikationsphase für die Europameisterschaft 2021. Bis Jahresendezeigen ProSieben MAXX und ProSieben sechs weitere Begegnungen derDFB-Junioren-Nationalmannschaften (U21, U20).College-Football live: Touchdown für die Footballstars von morgenZum ersten Mal überträgt ProSieben MAXX mit "ran Football" eineSaison des US-amerikanischen College-Footballs - live ab 31. August2019, immer samstags von 17:45 Uhr bis 22:00 Uhr.NFL live: #ranNFLsüchtig verdoppelt Sendezeit Am 8. September 2019startet der Sender in die neue NFL-Season 2019/2020 mit jeweils zweiLive-Spielen #jedenverdammtenSonntag bei "ran Football" ab 19:00 Uhr.Das wöchentliche Magazin #ranNFLsüchtig wird um eine halbe Stundeverlängert und geht im Vorfeld der Live-Übertragungen am Sonntagbereits um 18:00 Uhr auf Sendung.Rugby World Cup live: big in Japan! Mit "ran Rugby: Rugby WorldCup 2019" zeigt ProSieben MAXX eines der größten Sport-Events derWelt live im TV. Ab dem 20. September 2019 zeigt der Sender insgesamt31 Spiele der Rugby-WM aus Japan an sieben aufeinanderfolgendenWochenenden am Vormittag. Neben den Live-Spielen bietet ProSiebenMAXX umfangreiche Analysen und Hintergrundinformationen live aus dem"ran Rugby"-Studio.Weitere Sport-Highlights auf ProSieben MAXX "ran Beachvolleyball"(Die Techniker Beach Tour inkl. Deutsche Meisterschaft, sonntags liveab 28. Juli 2019). eSports, u.a. mit dem Relaunch des wöchentlichenTV-Magazins "ran eSports. Professional. Gaming. Magazine" (neueFolgen ab 14. August 2019 immer mittwochs um 00:00 Uhr) sowieausgewählte Live-Events wie das Finale des Intel Extreme Masters(IEM) aus Chicago am 21. Juli 2019. Weiterhin exklusiv im Free-TV nurauf ProSieben MAXX: die WWE-Shows "RAW" (mittwochs, 22:00 Uhr) und"SmackDown" (donnerstags, 22:00 Uhr).Der neue "Funtastic Friday": "Family Guy" und "Die Simpsons" Einekleine Programm-Revolution am Freitagabend: Mit dem neuen "FuntasticFriday" zeigt der Männersender zum ersten Mal brandneue undungeschnittene Folgen von "Family Guy" um 20:15 Uhr - ab 19. Juli2019 immer freitags. Im Anschluss heißt es: Welcome to Springfield!ProSieben MAXX zeigt zum ersten Mal die "Die Simpsons" mit jeweilsdrei Classics-Folgen ab 20:45 Uhr - von Staffel 1 an.Neue Anime-Serien: Mega Nachschub mit "Megalo Box" DeutschlandsAnime-Sender Nummer eins startet ab Herbst 2019 mit neuen Folgen vonErfolgsserien wie "One Piece", "Dragonball Super" und "Hunter XHunter" in die nächste TV-Season. Am 9. September 2019 feiert dieSerie "Captain Tsubasa 2018" ihre TV-Premiere. 2020 folgen indeutscher Erstausstrahlung "Boruto: Naruto Next Generations" und"Kenichi: The Mightiest Disciple". Die Anime Night wechselt vonFreitag auf Dienstag und kehrt am 27. August 2019 u.a. mit neuenFolgen von "Is this a Zombie?", der zweiten Staffel von "Date a Live"und der neuen Serie "Megalo Box" in deutscher Erstausstrahlungzurück.Aktuelle Informationen zu ProSieben MAXX, einen übersichtlichenProgrammkalender und Bilder zum Download erhalten Sie in derPresse-Lounge unter presse.prosiebenmaxx.de.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHMichael BennSendersprecher ProSieben MAXXTel. +49 89 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 89 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell