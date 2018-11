Ganz schön clever: Mit dieser App wird ein altes Smartphone zum perfekten Geschenk für Oma und Opa

Frankfurt (ots) - Alle Jahre wieder die Frage: Was schenkt manEltern und Großeltern zu Weihnachten? Wie wäre es mit einemSmartphone? Dafür muss kein neues Gerät gekauft werden. Zum Einstiegreicht ein ausrangiertes, das bei fast jedem in irgendeiner Schubladeschlummert.Mithilfe der neuen "Mach-dein-Smartphone-einfach"-App, die nur11,90 Euro im PlayStore kostet, lassen sich Handys, deren Handhabungfür ältere Menschen oft kompliziert ist, an die speziellenBedürfnisse von Oma und Opa anpassen."Die von uns entwickelte App hat eine super einfacheBedienoberfläche, die sich über die eines herkömmlichen Smartphoneslegt", erklärt Eveline Pupeter, CEO des App-Herstellers EmporiaTelecom. "Aus einem Smartphone, das für viele Senioren verwirrend undunübersichtlich aussieht, wird so eins mit einfacher Menüstruktur,intuitiver Bedienbarkeit und großen, gut lesbaren Icons."Die App ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit inZusammenarbeit mit Senioren. Vorgestellt wurde sie Anfang Septemberauf der IFA in Berlin.Wie gut die "Mach-dein-Smartphone-einfach"-App bedienbar ist, hatEmporia von unabhängiger Stelle untersuchen lassen. Das Ergebnis desAustrian Institute of Technology ist beeindruckend: 87 Prozent derTest-Personen können sich vorstellen, die App künftig für Eltern undGroßeltern in der Praxis zu nutzen. Umgerüstet werden können damitnahezu alle älteren Android-Smartphones (4.4. und höher).Die Umstellung des Handys können dabei zum Beispiel die Enkelübernehmen, indem sie die App einfach herunterladen und für ihreGroßeltern einrichten, die dann sofort in die Smartphone-Welt startenkönnen. Trotz typischer Einschränkungen etwa im Bereich Sehen, Hörenoder beim Tasten mit den Fingern sind Senioren auf diese Weise in derLage, mit ihren Kindern und Enkelkindern auf moderne Art und Weise zukommunizieren.Erhältlich ist die "Mach-dein-Smartphone-einfach"-App inKombination mit einem umfangreichen Trainingsbuch im Fachhandel für24,95 Euro. Im Google Play Store wird sie für nur 11,90 Euro ohneTrainingsbuch angeboten.Über emporia Telecomemporia ist mit jährlich mehr als 600.000 verkauften Geräten einerder führenden Anbieter von Mobiltelefonen für die ältere Generation.Das Unternehmen entwickelt seine Produkte und intelligenten Servicesseit 1991 am Standort Österreich. Im Bereich Innovation undEntwicklung arbeitet emporia mit Partnern wie Universitäten undDesignbüros aus Europa zusammen. Mit den Produkten soll mobileTelefonie Menschen jeder Altersgruppe zugänglich gemacht werden, umdiesen ein aktives, sicheres und selbstbestimmtes Leben zuermöglichen. 2015 brachte emporia das erste einfache Smartphone fürdie Zielgruppe der Senioren auf den Markt. Im Geschäftsjahr 2017/2018erwirtschaftete das Linzer Unternehmen mit 100 Mitarbeitern einenUmsatz von 30 Millionen Euro. www.emporia.dePressekontakt:Thöring & StuhrKommunikationsberatungClaudia KreftMittelweg 142 - D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 86claudia.Kreft@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: emporia Telecom, übermittelt durch news aktuell