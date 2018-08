Berlin (ots) -Sa 01.09.2018 | 19:30 | rbb FernsehenDie Berliner "Abendschau", traditionsreichste Fernsehsendung desRundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), kommt vom 1. September an aus demmodernsten Studio des Senders. Pünktlich zum 60. Geburtstag der"Abendschau" ist das neue, multifunktionale Set um 19.30 Uhr zumersten Mal live im TV zu sehen. "Abendschau"-Chefin Gabriele vonMoltke: "Unser Setdesigner Frank Cremers hat einen coolen, urbanenRaum geschaffen, er passt zu Berlin. Wir zeigen die wichtigstenEreignisse der Stadt bewusst nicht aus einem virtuellen Studio,sondern aus einem großzügigen, offenen Raum."rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein: "Wir haben in derEntwicklung Wert auf wandelbare Einrichtung und Gestaltung gelegt.Künftig sendet der rbb aus dem neuen Studio nicht nur die'Abendschau', sondern auch unsere neue Nachrichtensendung 'rbb24',die um 21.45 Uhr 'rbb aktuell' ablöst. Zusätzlich haben wir dieMöglichkeit, hier Sendungen wie 'rbb spezial', einen 'ARD-Brennpunkt'für das Erste oder Late-Night-Talks zu produzieren."rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Das neue Studio ist einwichtiger Meilenstein im umfassenden Reformprozess des rbb. Dassunsere älteste Sendung jetzt in unser neuestes Studio zieht, ist einschönes Zeichen der Erneuerung, gleichzeitig zeigen der gelungeneUmzug und die Neugestaltung die Veränderungsbereitschaft derMitarbeiterinnen und Mitarbeiter des rbb."Am 1. September 1958 wurde die "Abendschau" zum ersten Malausgestrahlt. Seither hat sie ihren festen Platz im Fernsehabend derBerlinerinnen und Berliner: als unverzichtbare Chronistin derBerliner Ereignisse, aktuell, unabhängig, kritisch und nah dran anden Menschen. Täglich schalten im Durchschnitt 250.000 Zuschauer inBerlin das Nachrichtenjournal ein, bundesweit sind es bis zu 450.000.Die Jubiläumssendung moderiert Cathrin Böhme.Das neue, 205 Quadratmeter große Studio bietet den Moderatorinnenund Moderatoren deutlich mehr Bewegungsfreiheit. Auf allenLED-Flächen im Studio, darunter auch einer bislang einzigartigenLED-Eckwand, können Bilder, Grafiken oder Live-Schalten eingespieltwerden. 65 Scheinwerfer leuchten den Raum aus. Gabriele von Moltke:"Mit den riesigen Bildern im neuen Studio der 'Abendschau' wird klar:Wir sind ganz nah dran an den Menschen und Ereignissen in unsererStadt."Zur Feier des "Abendschau"-Geburtstags zeigt das rbb Fernsehen inder Nacht zum 2. September 2018 "Die lange Abendschau-Nacht" mitHighlights aus sechs Jahrzehnten Berlin-Berichterstattung.Ein Pressedossier ist im rbb Presseportal unterwww.rbb-online.de/presse abrufbar.Pressekontakt:Christoph MüllerTel 030 / 97 99 3 - 12 116christoph.mueller@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell