Ganz großes Tennis: Die Top-Turniere der ATP World Tour ab Montag live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Zverev und Kohlschreiber in Rotterdam am Start: Sky berichtetvon Montag, 13. bis Sonntag, 19. Februar insgesamt über 50 Stundenlive- Sky überträgt 2017 insgesamt über 1000 Stunden live und exklusivvon den ATP World Tour Finals, allen neun Turnieren der ATP WorldTour Masters 1000 sowie den meisten Turnieren der ATP World Tour 500- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne langeVertragsbindung bei allen Turnieren live dabei sein- Tägliche Berichterstattung während des Turniers und dasHighlight-Magazin aus Rotterdam am Montag danach um 20.30 Uhr freiempfangbar auf Sky Sport News HDAb Montag dürfen sich Sky Kunden auf regelmäßigesWeltklasse-Tennis freuen. Den Auftakt macht das ABN AMRO World TennisTournament in Rotterdam. Mit von der Partie sind in den Niederlandenunter anderem die beiden deutschen Top-Profis Alexander Zverev undPhilipp Kohlschreiber, der Österreicher Dominic Thiem sowie dieinternationalen Topspieler Rafael Nadal, Stan Wawrinka und MarinCilic. Insgesamt gehen elf der Top 20 der Weltrangliste an den Start.Sky berichtet ab Montag täglich aus Rotterdam, insgesamt über 50Stunden live. Als Kommentatoren sind Marcel Meinert, der auch das dasFinale kommentieren wird, sowie Christina Graf und Paul Häuser imEinsatz. Außerdem berichtet Reporter Moritz Lang sowohl im Rahmen derLive-Übertragungen auf Sky Sport HD als auch auf Sky Sport News HDlive aus Rotterdam.Das Turnier ist zugleich der Startschuss für sieben WochenWeltklasse-Tennis am Stück: Mit den Turnieren in Rio de Janeiro(20.-26.2.), Dubai (27.2.-4.3.), Indian Wells (9.-19.3.) und Miami(22.3.-2.4.) hat Sky zum Auftakt an 43 von 49 Tagen exklusivesLive-Tennis im Programm.Das Beste von der ATP World Tour live nur bei SkyAb sofort wird Sky von den größten Turnieren der ATP Tour überalle Verbreitungswege live und exklusiv im deutschen undösterreichischen Fernsehen berichten. Neben den ATP World Tour Finalsin London überträgt Sky im Rahmen der Vereinbarung die neun Turniereder ATP World Tour Masters 1000 sowie die meisten der ATP World Tour500 live. Alle Turniere sind im Sky Sport Paket beinhaltet.Allein in diesem Jahr bedeutet das über 1000 StundenLive-Berichterstattung von der ATP World Tour. EinschließlichWimbledon wird Sky 2017 in 21 Kalenderwochen täglich exklusivesLive-Tennis übertragen. Hinzu kommen noch die dreiGrand-Slam-Turniere in Melbourne, Paris und New York sowie weitereTurniere auf den Sky Partnersendern Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HDund Eurosport360HD.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne langeVertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Tennisfans, dienoch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 EUR live dabeisein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einerVielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets,Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Ticketsauch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des SkyFußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Regelmäßige Highlights frei empfangbar auf Sky Sport News HDAuch Sky Sport News HD berichtet ausführlich von der ATP WorldTour. Neben täglichen Highlights der Turniere zeigt Deutschlandserster und einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender künftig auchein einstündiges Magazin mit der Zusammenfassung des vorangegangenTurniers. Die Höhepunkte aus Rotterdam sind am Montag, 20.2. ab 20.30Uhr zu sehen.Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. Ausführliche Informationen zumEmpfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshdabrufbar.Das ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam live bei Sky undSky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars:Montag, 13.2., ab 12.30 Uhr auf Sky Sport 1 HDDienstag, 14.2., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 2 HDMittwoch, 15.2., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 2 HDDonnerstag, 16.2., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 2 HDFreitag, 17.2., das Viertelfinale ab 12.30 Uhr auf Sky Sport 1 HDSamstag, 18.2., das Halbfinale ab 15.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDSonntag, 19.2., das Finale ab 15.30 Uhr auf Sky Sport 2 HDMontag, 20.2., 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr: Die ATP-Highlights ausRotterdam auf Sky Sport News HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell