Unterföhring (ots) -Zum ersten Advent machen MARVEL und ProSieben den Zuschauern ein einmaligesGeschenk: Von "Marvel's The Avengers" über "Iron Man 3" und "Thor" bis "DoctorStrange" - die sensationelle Blockbuster-Riehe am ersten MARVEL DAY aufProSieben spielte in den Kinos schwindelerregende 5,2 Milliarden US-Dollar ein.Unbestrittener Höhepunkt der Sonderprogrammierung am 1. Dezember ist dieFree-TV-Premiere von "Guardians of the Galaxy Vol. 2" um 20:15 Uhr. Angereichertwird der erste MARVEL DAY zwischen den großen Kino-Hits durch grandiose MarvelShorts mit Hulk, Spider-Man, Black Widow & Co.ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Thor, Iron Man, Doctor Strange und die anderenversammelten Avengers - so viele der MARVEL Superhelden an einem Tag hat es imFree-TV noch nicht gegeben. MARVEL und ProSieben schenken den Zuschauern amersten Advent eine wirklich fantastische Blockbuster-Programmierung. Ich binsehr froh, dass der erste MARVEL DAY auf ProSieben durch die großartigeZusammenarbeit mit The Walt Disney Company GSA möglich geworden ist."Roger Crotti, Country Manager, The Walt Disney Company GSA: "MARVEL undProSieben passen einfach perfekt zusammen, denn beide Brands stehen für Action,Humor und fantastisches Entertainment. Wir freuen uns sehr, dass wir mit demersten MARVEL DAY unsere Kooperation zwischen ProSieben und Disney weiterausbauen können. Mit dieser Sonderprogrammierung bieten wir allen Zuschauerneinen einzigartigen Superhelden-Tag wie nie zuvor."Hier der ganze MARVEL DAY auf ProSieben am 1. Dezember 2019 im Überblick:- 8:45 Uhr: "Remembering Stan Lee" USA 2018, TV Spezial - 8:50 Uhr: "X-Men: Derletzte Widerstand" USA 2006, Action - 10:40 Uhr: "Marvel Short: Thor & Loki" USA2017, Animation - 10:45 Uhr: "Thor" USA 2011, Action - 12:50 Uhr: "Marvel Short:Black Widow & Hulk" USA 2017, Animation - 12:55 Uhr: "Marvel's The Avengers" USA2012, Action - 15:30 Uhr: "Marvel Short: Iron Man & Spider-Man" USA 2019,Animation - 15:35 Uhr: "Iron Man 3" USA 2013, Action - 18:00 Uhr: "DoctorStrange" USA 2016, Action - 20:15 Uhr: "Guardians of the Galaxy Vol. 2" USA2017, Action Zum ersten Mal im Free-TV