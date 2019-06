Gansu Dunhuang Seed: Was ist hier nur passiert?

An der Börse Shanghai notiert die Aktie Gansu Dunhuang Seed am 04.06.2019, 22:01 Uhr, mit dem Kurs von 7,62 CNY. Die Aktie der Gansu Dunhuang Seed wird dem Segment "Landwirtschaftliche Produkte" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Gansu Dunhuang Seed nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Gansu Dunhuang Seed für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Gansu Dunhuang Seed für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Gansu Dunhuang Seed insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Fundamental: Die Aktie von Gansu Dunhuang Seed gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 80,29 insgesamt 14 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der 93,12 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Gansu Dunhuang Seed auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Sell" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Gansu Dunhuang Seed sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Sell" angemessen bewertet.