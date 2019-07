Ganapati exklusiver Produzent von Manny Pacquiao Slot Game

- Das internationale iGaming-Unternehmen Ganapati PLC(https://ganapati.com/en/) hat bekannt gegeben, dass es der exklusiveProduzent eines brandneuen offiziellen Manny Pacquiao Slotgames seinwird, das im September dieses Jahres veröffentlicht wird.- Die Vereinbarung wird die langjährigen, sich gegenseitigunterstützenden Beziehungen zwischen Japan und den Philippinenhervorheben und der lokalen philippinischen Gemeinschaft den Erlösaus dem Spiel an die Manny Pacquiao Foundation(https://pacquiaofoundation.org/) zurückgeben, die die Bildung vonKindern auf den Philippinen unterstützt.- Diese Ankündigung fällt mit der Rückkehr von Manny Pacquiao inden Ring gegen Keith Thurman am 20. Juli in Las Vegas zusammen.London (ots/PRNewswire) - Das internationale iGaming-UnternehmenGanapati PLC hat angekündigt, dass es mit der Boxlegende MannyPacquiao in den Ring geht, um exklusiv das brandneue Slotgame zuproduzieren, das im September dieses Jahres veröffentlicht wird. DerErlös aus dem Spiel geht an die Manny Pacquiao Foundation, die dieBildung von Kindern auf den Philippinen unterstützt.Boxfans und iGamers können das neue Knockout Slot Game spielen,das Bilder des berüchtigten Box-Talents Pacquiao enthält. DieVereinbarung wird die langjährigen, sich gegenseitig unterstützendenBeziehungen zwischen Japan und den Philippinen hervorheben und derlokalen philippinischen Gemeinschaft zurückgeben.Der Fokus des Spiels auf den Kampf ist repräsentativ für den Kampfder lokalen Gemeinschaften für eine bessere Zukunft, den Pacquiao inseiner Rolle als Senator der Philippinen anstrebt. Seit er im Jahr2016 in den philippinischen Senat gewählt wurde, hat er sich nebenseiner langjährigen Rolle als "People's Champion" fest als führendePersönlichkeit in der Politik etabliert.Diese Ankündigung fällt mit der Rückkehr von Manny Pacquiao in denRing gegen Keith Thurman am 20. Juli in Las Vegas zusammen.Juliet Adelstein, CEO der Ganapati Europe Holding und der GanapatiMalta, sagte:"Diese Gelegenheit ist für uns äußerst spannend, da sie dasbeträchtliche Wachstum von Ganapati innerhalb der Branche darstellt.Wir freuen uns sehr, an diesem Projekt mit dem achtfachen WeltmeisterManny Pacquiao beteiligt zu sein - einem echten Superstar. Es istwunderbar zu wissen, inwieweit Ganapati heute in der Brancheanerkannt wird."Hayato Terai, CLO von Ganapati PLC und Ganapati Malta, sagte:"Manny Pacquiao besiegte in der Vergangenheit unzählige mächtigeSpieler - er stellt sich seinen Gegnern unerschrocken, egal wir starkdiese auch sein mögen. Diese mentale Stärke zeigt sich nicht nur inseiner Rolle als Pro-Boxer, sondern auch als Politiker undzukünftiger Führer der Philippinen.Manny Pacquiao ist der erfolgreichste und angesehenste AthletAsiens und ein unglaublich kompetenter und entschlossener Politiker.Es ist eine Ehre, sein offizielles Spiel produzieren zu dürfen."Foto -https://mma.prnewswire.com/media/949076/Ganapati_Manny_Pacquiao.jpgPressekontakt:sales@ganapati.comOriginal-Content von: Ganapati PLC, übermittelt durch news aktuell