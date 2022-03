Gan & Lee Pharmaceuticals beginnt erste Studie in den USA für Prüfmedikament GZR18

Beijing und Bridgewater, New Jersey, 11. März 2022 (ots/PRNewswire) -Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. (im Folgenden als Gan & Lee bezeichnet, Aktiencode: 603087.SH) freut sich, bekannt geben zu können, dass der erste Proband in unserer doppelblinden, randomisierten, placebokontrollierten, sequentiellen klinischen Studie der Phase I mit aufsteigender Einzeldosis in den USA mit der Einahme des PrüfpräparatsGZR18 des Unternehmens begonnen hat. GZR18 ist ein glucagonähnlicher Peptid-1-Rezeptoragonist (GLP-1RA) mit dem Potenzial, Patienten mit Typ-2-Diabetes zu behandeln. Gegenwärtig sind etwa 90 % aller Diabetesfälle auf Typ-2-Diabetes mellitus zurückzuführen, und bis 2045 wird weltweit mit einem Anstieg der Zahl der Diabetiker um 46 % gerechnet.1 Glucagonähnliches Peptid 1 (GLP-1), ist ein Inkretin-Hormon, das bei hohem Blutzucker für zahlreiche glucoregulatorische Wirkungen wie die Stimulierung der Insulinsekretion und die Hemmung von Glucagon verantwortlich ist.2 Viele dieser glucoregulatorischen Wirkungen sind häufig bei Patienten mit Typ-2-Diabetes beeinträchtigt.3Das primäre Ziel dieser Phase-1-Studie besteht darin, die Sicherheit und Verträglichkeit von GZR18 bei gesunden Probanden zu untersuchen. Das sekundäre Ziel ist die Bestimmung der pharmakokinetischen (PK) Parameter von GZR18. „Der Beginn dieser klinischen Phase-1-Studie mit GZR18 an einem US-Standort ist ein bedeutender Meilenstein für unser globales klinisches Entwicklungsprogramm. Diese Studie unterstreicht Gan & Lees langfristiges Engagement für die Stärkung unserer Pipeline im Bereich Diabetes und in anderen therapeutischen Bereichen zum Nutzen der Patienten und der medizinischen Gemeinschaft", sagte Dr. Mike Hu, Chief Executive Officer (CEO) und Präsident der Gan & Lee Pharmaceuticals USA Corporation.Informationen zu Gan & LeeGan & Lee Pharmaceuticals hat das erste in China hergestellte biosynthetische Humaninsulin entwickelt. Derzeit haben wir fünf rekombinante Insulinanaloga in China vermarktet, darunter die langwirksame Glargin-Injektion (Basalin®), die schnellwirksame Lispro-Injektion (Prandilin™), die schnellwirksame Aspart-Injektion (Rapilin®), die gemischte Protamin-Zink-Lispro-Injektion (25R) (Prandilin™25), die Aspart 30-Injektion (Rapilin®30) und eine in China zugelassene Humaninsulin-Injektion - die gemischte Protamin-Humaninsulin-Injektion (30R) (Similin®30). Wir haben zwei zugelassene Medizinprodukte in China, nämlich einen wiederverwendbaren Insulininjektionspen (GanleePen™) und eine Einweg-Pen-Nadel (GanleeFine®).Für die Zukunft strebt Gan & Lee eine umfassende Abdeckung auf dem Gebiet der Diabetesdiagnose und -behandlung an. Um unserem Ziel, ein pharmazeutisches Unternehmen von Weltrang zu werden, näher zu kommen, werden wir uns auch aktiv an der Entwicklung neuer chemischer Wirkstoffe beteiligen und an der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Krebs und anderen Therapeutika arbeiten. Für weitere Informationen wenden Sie sich an investorrelations@ganlee.us.Referenzen1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 10th edn. Brussels, Belgium: 2021. Abzurufen unter: https://www.diabetesatlas.org2. Nauck MA, Quast DR, Wefers J, Meier JJ. GLP-1 receptor agonists in the treatment of type 2 diabetes - state-of-the-art. Mol Metab. 2021 Apr; 46:101102. doi: 10.1016/j.molmet.2020.101102. Epub 2020 Oct 14. PMID: 33068776; PMCID: PMC8085572. Abzurufen unter: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551568/3. Brunton SA, Wysham CH. GLP-1 receptor agonists in the treatment of type 2 diabetes: role and clinical experience to date. Postgrad Med. 2020 Nov;132(sup2):3-14. doi: 10.1080/00325481.2020.1798099. Epub 2020 Sep 8. PMID: 32815454.Pressekontakt:Gina Antonucci, #: 888-288-5395, investorrelations@ganlee.usOriginal-Content von: Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell