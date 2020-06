Gamma Communications: Geht es jetzt um die Wurst?

Weitere Suchergebnisse zu "O'Reilly Automotive":

Gamma Communications weist am 25.06.2020, 00:14 Uhr einen Kurs von 1250 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Alternative Träger" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Gamma Communications auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 34,7 ist die Aktie von Gamma Communications auf Basis der heutigen Notierungen 17 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" (29,69) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Gamma Communications-Aktie ein Durchschnitt von 1225,09 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1250 GBP (+2,03 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (1260,1 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,8 Prozent), somit erhält die Gamma Communications-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Gamma Communications erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Gamma Communications erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (1343,33 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 7,47 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1250 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Gamma Communications erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.