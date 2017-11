Gaming- und PC-Zubehör-Händler Caseking übernimmt schwedisch-norwegische Trigono

München, Berlin, Landskrona (ots) - EquistonesPortfolio-Unternehmen Caseking, ein in Europa aktiver Online-Händlervon Gaming- und PC-Zubehör, hat Trigono erworben. Das Unternehmen mitSitz in Landskrona (Schweden) und einer Tochter in Norwegen vertreibtHardware und Software für Handels- und Geschäftskunden. Mit derÜbernahme stärkt die Caseking Gruppe ihre Position im skandinavischenMarkt. Zugleich soll das breite Markenangebot von Caseking dem neuenPartner Trigono Wachstumschancen eröffnen. Verkäufer ist dieFinanzholding Bratt International. Über den Kaufpreis der Transaktionhaben die Parteien Stillschweigen vereinbart.Equistone hatte Caseking im März 2014 erworben und dieWachstumsstrategie des Unternehmens seitdem konsequent unterstützt.Caseking hatte noch vor Equistones Engagement Overclockersübernommen, einen führenden britischen Anbieter vonHardwarekomponenten. Mit dem Erwerb der ungarischen Kellytech im Juli2014 und der in Portugal ansässigen Globaldata im Februar 2017verstärkte die Gruppe ihre Präsenz in weiteren europäischenSchlüsselregionen. Die Akquisition von Trigono zielt nun auf dieExpansion im skandinavischen Markt. Trigono operiert seit dem Jahr2005 im B2B-Geschäft als eigenständiger Anbieter vonHardwareprodukten sowie Software-Lizenzen undWartungsdienstleistungen. 2012 begann Trigono den Elektrohandel alsKundensegment zu erschließen und beliefert mittlerweile auch dieführenden Elektronik-Fachmarktketten im skandinavischen Raum. DerJahresumsatz beläuft sich aktuell auf ca. 12 Millionen Euro."Die Caseking Gruppe hat mit Trigono ein in Skandinavien starkpositioniertes Unternehmen erworben, das dort über sehr etablierte,langfristige Kundenbeziehungen verfügt. Für unsere Gruppe bedeutetdas einen deutlichen Wachstumsimpuls in einem spannenden,vielversprechenden Markt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mitdem hoch kompetenten, erfahrenen Team um Trigono-CEO Patric Jönsson",sagt Caseking-Geschäftsführer Toni Sonn."Durch meine lange Zeit bei Trigono fühle ich mich dem Unternehmenstark verbunden", sagt Trigono-CEO Patric Jönsson, der seit 17 Jahrenfür das Unternehmen arbeitet. "Den richtigen Partner für Trigonosuchen wir schon länger und haben den Markt intensiv gescreent. Nachmeinem ersten Meeting mit Caseking hatte ich aber gleich ein gutesGefühl. Caseking erschließt neue Märkte, ohne dabei die Identitätseines Partners allzu stark zu verändern. UnsereUnternehmensphilosophien sind sich sehr ähnlich und mit derSchlagkraft von Caseking möchte Trigono sich noch rascher entwickelnund als Großhändler über verschiedene B2B- und Endkundenkanäle vorallem in den nordischen Ländern wachsen.""Die Integration von Trigono ist ein wichtiger strategischerSchritt für die Caseking Gruppe. Unser Ziel ist es, die Expansion inneue Märkte auch weiter zu unterstützen und der Gruppe zudem dabei zuhelfen, ihre bestehende Position etwa durch den Ausbau desProduktportfolios zu festigen. Wir sind hier seit unserem Einstiegsehr weit gekommen. Caseking ist in vielen europäischen Ländern ineinem stark wachsenden Markt bei einem anspruchsvollen undmarkensensiblen Kundenkreis hervorragend positioniert. Die Expansionvon Caseking unterstützen wir gerne - auch weiterhin", sagt AlexisMilkovic, Partner bei Equistone, der Caseking gemeinsam mitInvestment Director Leander Heyken betreut.Caseking wurde bei der Transaktion von KPMG (Financial und Tax)sowie Bird&Bird (Legal), der Verkäufer von Nordenson Law firm (Legal)beraten.Über Equistone Partners EuropeEquistone Partners Europe ist einer der führenden europäischenEigenkapitalinvestoren mit einem Team von mehr als 35Investmentspezialisten in sechs Büros in Deutschland, der Schweiz,Frankreich und Großbritannien. Equistone beteiligt sich vor allem anetablierten mittelständischen Unternehmen mit guter Marktposition,überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswertzwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit der Gründung wurde Eigenkapitalin mehr als 140 Transaktionen, hauptsächlich mittelständischeBuy-Outs, investiert. Das Portfolio umfasst europaweit derzeit über40 Gesellschaften, darunter rund 20 aktive Beteiligungen inDeutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden.Weitere Informationen finden Sie unter www.equistonepe.deÜber die Caseking GruppeDie Caseking Gruppe ist der führende europäische Hardware- undGaming Equipment Anbieter für die stark wachsende Gaming Community &Technik Enthusiasten. Caseking wurde 2003 in Berlin gegründet und hatsich als erste Adresse für die neueste und innovativsteComputer-Technologie etabliert. Dazu zählen unter anderem VirtualReality Produkte, die weltweit leistungsstärksten und individuellkonfigurierte Gaming PCs sowie Design Computer Gehäuse, Eingabegeräteund Qualitäts-Zubehör, exklusiv von Caseking vertrieben. In 2012übernahm Caseking den britischen Marktführer für den Online-Vertriebvon PC Komponenten, Overclockers UK. Weitere Akquisitionen für dieGruppe waren die ungarische Kellytech (2014) und die portugiesischeGlobaldata (2017). Caseking zählt rund 250 Mitarbeiter an denStandorten und Dependancen in Deutschland, Großbritannien,Frankreich, Ungarn, Portugal sowie in den Benelux-Ländern, Kanada undin Taiwan. Neben der Rolle als renommierter Partner für den B2B undB2C-Bereich stellt Caseking seinen Kunden ein Portfolio von über9.000 Produkten bei einer durchschnittlichen Lagerverfügbarkeit vonüber 95 Prozent bereit. Das Unternehmen bietet Produkte undBeratungsleistung in den Bereichen PC-Performance, Design undGeräuschreduktion.Weitere Informationen finden Sie unter www.caseking.dePressekontakt:IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbHDr. Reinhard Saller+49. 89. 2000 30-30equistone@wuelfing-kommunikation.dewww.wuelfing-kommunikation.deOriginal-Content von: Equistone Partners Europe, übermittelt durch news aktuell