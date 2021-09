Gaming and Leisure-Aktie: Aufschwung im Gaminsektor?

Brandon J. Moore, EVP and Gen Counsel & Sec bei Gaming And Leisure Props (NASDAQ:GLPI), tätigte am 1. September einen großen Insider-Verkauf, wie aus einem neuen SEC-Filing hervorgeht.

Eine Form 4 Einreichung von der U.S. Securities and Exchange Commission am Mittwoch zeigte, dass Moore 10.000 Aktien von Gaming And Leisure Props zu einem Preis von $50,02 pro Aktie verkauft hat. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung