Gaming-Boom in Deutschland hält an - und begeistert immer mehr ältere Menschen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Erlöse in der Spielebranche legen 2018 um 5 Prozent zu /App-basiertes Gaming ist wichtigster Umsatztreiber /Durchschnittsalter der deutschen Gamer steigt auf 36 / Cloud Gamingund Streaming-Abos als Mega-Trends / Esport ist besonderswachstumsstarke NischeDie Begeisterung der Deutschen für Videospiele ist ungebrochen:Die Gesamterlöse im deutschen Games-Markt sind im Jahr 2018 zwarnicht mehr zweistellig gewachsen, legten jedoch um solide 5 Prozentim Vergleich zum Vorjahr zu - auf nun 4,74 Milliarden Euro. Und indiesem Tempo geht das Umsatzwachstum voraussichtlich weiter: Zwischen2019 und 2023 wird das Videospielesegment um 5,2 Prozent pro Jahrwachsen und 2023 einen Gesamtumsatz in Höhe von 6,1 Milliarden Euroerzielen. Zu diesen Ergebnissen kommt die PwC-Analyse "GermanEntertainment and Media Outlook 2019 - 2023", die auf den Medientagenin München im Oktober vorgestellt wird und aus der bereits ersteErgebnisse für das Videospielesegment vorliegen."Die Videospielebranche zieht deutsche Verbraucher mit ihreninnovativen und fantasievollen Spielen weiterhin in ihren Bann - undzwar nicht nur junge Menschen. Das Durchschnittsalter der deutschenGamer steigt stetig an und liegt bei 36 Jahren", kommentiert WernerBallhaus, Leiter des Bereichs Technologie, Medien undTelekommunikation bei PwC. Auch bei älteren Zielgruppen ist Gamingverbreitet: 28 Prozent der 34 Millionen Gamer in Deutschland sind 50Jahre und älter.Cloud Gaming revolutioniert SpielerlebnisEin wesentlicher Trend, der die Videospielebranche derzeit prägt,ist das Cloud Gaming. Es ermöglicht den Nutzern, unabhängig von Zeit,Ort und der zugrundeliegenden Infrastruktur ihre Spiele mit aktuellemSpielstand auf einem anderen Gerät nahtlos weiterzuspielen. "CloudGaming rückt den Spieler ins Zentrum. Die Wahl des Endgeräts wirdzweitrangig. Damit hat Cloud Gaming das Potenzial, das Spieleerlebniszu revolutionieren. Der Erfolg hängt jedoch entscheidend vom5G-Ausbau ab, denn eine schnelle Internetverbindung ist das A und Ofür reibungsloses Cloud Gaming", so die Einschätzung von WernerBallhaus.Gebührenpflichtige Plattformen ersetzen EinzelkaufMit der wachsenden Popularität des Cloud Gamings erfreuen sichGaming-Plattformen steigender Beliebtheit. Über solche Angebotekönnen die Nutzer für einen festen Preis auf einen Spiele-Storezugreifen und ihre aktuellen Spielstände in der Cloud speichern."Durch diese gebührenpflichtigen Plattformen erlebt dieVideospielebranche derzeit eine ähnliche Entwicklung, wie sie dieFilm- und Musikbranche bereits hinter sich hat: Der Trend geht wegvom individuellen Kauf hin zum abonnierten Streaming einer Vorauswahlverfügbarer Titel", analysiert Werner Ballhaus. Das belegen Zahlendes Bundesverbands der deutschen Games-Branche: 2016 ging der Verbandvon 1,9 Millionen Abonnenten für alle Plattform-Anbieter aus. 2018hatte sich diese Zahl bereits mehr als verdoppelt - auf 4,6Millionen.App-basiertes Gaming als UmsatztreiberDer mit Abstand größte Umsatzfaktor in der Spielebranche bleibtdas App-basierte Gaming. Dieses Segment konnte 2018 um 10 Prozentzulegen und macht mit rund 2,4 Milliarden Euro die Hälfte desGesamtumsatzes aus. Bis 2023 werden die Erlöse in diesem Bereich um6,1 Prozent pro Jahr wachsen und auf 3,2 Milliarden Euro ansteigen.Die App-Umsätze werden dabei hauptsächlich über In-Game-Käufe, sogenannte Mikrotransaktionen, generiert, während die Spiele selbstmeist gratis sind.Download ersetzt DVDDas starke Wachstum bei den digitalen Spieleverkäufen undMikrotransaktionen kompensiert die Verluste beim Absatz vonDVD-Spielen für PC und Konsole. Während die Erlöse des physischenSpieleverkaufs für Konsole bis 2023 um 4,2 Prozent pro Jahrzurückgehen dürften, für PC sogar um 9,7 Prozent, liegen dieprognostizierten Zuwachsraten für den Download von Konsolen- undPC-Spielen bei 6,1 bzw. 6,6 Prozent pro Jahr. Der BereichOnline/Mikrotransaktionen wird bis 2023 sogar um 9,3 (Konsolenspiele)bzw. 8,5 Prozent (PC-Spiele) pro Jahr zulegen, so die Prognosen.Esport-Markt wächst rasantEine besonders wachstumsstarke Nische des Gaming-Markts ist derEsport, zu dem PwC anlässlich der Gamescom eine aktuelle Untersuchungveröffentlicht hat. Darin wird deutlich, dass der elektronische Sportin Deutschland 2018 kräftig zugelegt hat und die Umsätze um 22Prozent steigern konnte - auf 62,5 Millionen Euro. Auch für diekommenden fünf Jahren rechnen die PwC-Experten mit rasantem Wachstumin diesem Segment, insbesondere bei den Ticketverkäufen fürLive-Events. Im internationalen Vergleich belegt der deutscheEsport-Markt Platz 4 - hinter den USA, Südkorea und China.Weitere Informationen sowie eine Infografik erhalten Sie unter:www.pwc.de/gaming2019Weitere Informationen zu der Entwicklung des Esports erhalten Sieunter: www.pwc.de/esport2019