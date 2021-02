Gamestop: Den letzten beißen die Hunde!

Börse kann ziemlich irrational und verrückt sein! Das zeigt wieder einmal der Kursverlauf der Gamestop-Aktie und all die Geschehnisse um diesen Wert in den vergangenen Wochen. Das Unternehmen selbst steckt in Schwierigkeiten.

Denn die US-Einzelhandelskette mit der Spezialisierung auf Computerspiele und Unterhaltungssoftware hat nicht nur mit der Corona-Krise zu tun. Die Corona-Krise hat den Trend hin zum Download von Software und Spielen



