Gamestop Aktie: Was Sie wissen müssen, in Optionen in dieser Woche!

Die breiteren Märkte

Die wichtigsten Indizes waren in dieser Woche niedriger und die implizite Volatilität stieg sprunghaft an, wobei der VIX die Woche bei 28 beendete. Die SPY-Optionen preisen für die kommende Woche eine Bewegung von etwa 2,5 % in beide Richtungen ein. Das entspricht etwa $370 nach unten und $390 nach oben. Hier ist das Diagramm der erwarteten Bewegung in dieser ...



